Em grande fase, Manchester United encara o Southampton e pode entrar no G-4 da Premier League

Nesta segunda, o Manchester United recebe o Southampton, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, fechando a 35ª rodada do Campeonato Inglês. Em caso de vitória, os Red Devils podem ultrapassar o rival Chelsea e entrar na zona de classificação para a Champions League 2020/21, restando apenas três rodadas para o fim.
Durante coletiva de imprensa que antecede o jogo, o treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer indicou que não fará qualquer alteração e seguirá com a mesma escalação apresentada nos últimos cinco jogos da competição. A equipe não perdeu os últimos 17 jogos e segue embalada após as vitórias sobre o Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bornemouth e Aston Villa.
- Há tantas coisas que você deve considerar ao gerenciar uma equipe. Nós temos jogadores aqui, mas também aqueles que estão no ritmo - disse o treinador, e completou.
- Há muitas decisões a serem tomadas, mas elas facilitam o jogo e o bom desempenho. Se não sofrermos muitos ferimentos, não há razão para mudar muito quando você estiver indo bem - destacou.
O técnico do Ralph Hasenhüttl, do Southampton, ressaltou que sua equipe necessita ser corajosa para conseguir a vitória sobre o United e eloigou o atacante Danny Ings, que marcou 19 gols na competição e está prestes a se tornar o terceiro jogador de Southampton a alcançar a marca de 20 gols na Premier League.
- Queremos ser mais corajosos, mas às vezes isso pode causar problemas, como contra o Arsenal quando cometemos alguns erros. Precisamos dessa tomada de decisão, porque então aprendemos. Se você não exigir isso, não poderá melhorar dessa maneira - salientou Hasenhüttl.