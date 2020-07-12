Em grande fase, Manchester United encara o Southampton e pode entrar no G-4 da Premier League

Crédito: Manchester United cresce na reta final da Premier League e pode entrar no G-4 se vencer oSouthampton (MIKE HEWITT / POOL / AFP

Nesta segunda, o Manchester United recebe o Southampton, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, fechando a 35ª rodada do Campeonato Inglês. Em caso de vitória, os Red Devils podem ultrapassar o rival Chelsea e entrar na zona de classificação para a Champions League 2020/21, restando apenas três rodadas para o fim.

Durante coletiva de imprensa que antecede o jogo, o treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer indicou que não fará qualquer alteração e seguirá com a mesma escalação apresentada nos últimos cinco jogos da competição. A equipe não perdeu os últimos 17 jogos e segue embalada após as vitórias sobre o Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bornemouth e Aston Villa.

- Há tantas coisas que você deve considerar ao gerenciar uma equipe. Nós temos jogadores aqui, mas também aqueles que estão no ritmo - disse o treinador, e completou.

- Há muitas decisões a serem tomadas, mas elas facilitam o jogo e o bom desempenho. Se não sofrermos muitos ferimentos, não há razão para mudar muito quando você estiver indo bem - destacou.

O técnico do Ralph Hasenhüttl, do Southampton, ressaltou que sua equipe necessita ser corajosa para conseguir a vitória sobre o United e eloigou o atacante Danny Ings, que marcou 19 gols na competição e está prestes a se tornar o terceiro jogador de Southampton a alcançar a marca de 20 gols na Premier League.