Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em grande fase, Léo Cittadini cita gratidão pelo Athletico: 'Clube que acreditou no meu potencial'
futebol

Em grande fase, Léo Cittadini cita gratidão pelo Athletico: 'Clube que acreditou no meu potencial'

Meia vem se destacando desde 2019 e assume papel de protagonismo no time de Dorival Jr...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 08:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:00

Em entrevista ao LANCE!, o jogador de 26 anos falou sobre sua fase com a camisa do Furacão e cita o objetivo de escrever seu nome na história do clube.
- Estou muito feliz com as conquistas que tive desde que cheguei no Athletico. O que todo atleta busca é conquistar títulos e marcar seu nome na história do clube. Eu tenho buscado isso e quero continuar trabalhando forte para conquistar ainda mais - afirmou. No clube desde 2019, Cittadini já conquistou o bicampeonato do Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Copa Suruga Bank. Quando fala do Athletico, o meia mostra sua gratidão pela oportunidade recebida.
- O Athletico é o clube que acreditou no meu potencial e me deu oportunidade. Sou muito grato a esse clube e sempre que vestir essa camisa vou dar o meu melhor - concluiu.
*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados