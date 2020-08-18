Em grande fase, Léo Cittadini cita gratidão pelo Athletico: 'Clube que acreditou no meu potencial'

Em entrevista ao LANCE!, o jogador de 26 anos falou sobre sua fase com a camisa do Furacão e cita o objetivo de escrever seu nome na história do clube.

- Estou muito feliz com as conquistas que tive desde que cheguei no Athletico. O que todo atleta busca é conquistar títulos e marcar seu nome na história do clube. Eu tenho buscado isso e quero continuar trabalhando forte para conquistar ainda mais - afirmou. No clube desde 2019, Cittadini já conquistou o bicampeonato do Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Copa Suruga Bank. Quando fala do Athletico, o meia mostra sua gratidão pela oportunidade recebida.