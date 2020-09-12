Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em grande fase, goleiro do Vitória desperta interesse no mercado de transferências
futebol

Em grande fase, goleiro do Vitória desperta interesse no mercado de transferências

Ronaldo tem sido um dos nomes mais importantes do Rubro-Negro na temporada...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 12:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 12:07
Crédito: Divulgação
O Vitória ocupa a oitava colocação da Série B. São 13 pontos conquistados em oito jogos. O desempenho da equipe baiana na competição poderia ser pior se não fosse pelo goleiro Ronaldo.Titular absoluto, o camisa 1 tem sido um dos principais nomes da equipe. Em quatro partidas no torneio, Ronaldo não tomou gol e além de uma média de 3.8 defesas por jogo.
As boas atuações do arqueiro despertaram interesses de clubes do Brasil e da Europa. No Brasil, algumas equipes da Série A ficaram interessadas em contar com o atleta e sondaram a sua situação.
Duas equipes apresentaram propostas portuguesas apresentaram propostas pelo goleiro, que foram recusadas pelo Rubro-Negro.
Aos 24 anos, Ronaldo vive a melhor da fase da carreira e o seu contrato com a equipe nordestina vai até dezembro de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados