Em grande fase, goleiro do Vitória desperta interesse no mercado de transferências

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O Vitória ocupa a oitava colocação da Série B. São 13 pontos conquistados em oito jogos. O desempenho da equipe baiana na competição poderia ser pior se não fosse pelo goleiro Ronaldo.Titular absoluto, o camisa 1 tem sido um dos principais nomes da equipe. Em quatro partidas no torneio, Ronaldo não tomou gol e além de uma média de 3.8 defesas por jogo.

As boas atuações do arqueiro despertaram interesses de clubes do Brasil e da Europa. No Brasil, algumas equipes da Série A ficaram interessadas em contar com o atleta e sondaram a sua situação.

Duas equipes apresentaram propostas portuguesas apresentaram propostas pelo goleiro, que foram recusadas pelo Rubro-Negro.