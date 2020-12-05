Em grande fase, Giroud marca mais uma vez e Chelsea vence o Leeds

O Chelsea segue em grande fase. Pela 11ª rodada da Premier League, os Blues venceram o Leeds por 3 a 1. Giroud, Zouma e Pulisic marcaram para os donos da casa, enquanto Bamford balançou as redes para a equipe de Bielsa.
Quem saiu na frente foi o Leeds. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Bamford recebeu lançamento de Phillips, driblou Mendy e mandou para o fundo das redes.
A grande fase do artilheiro, porém, apareceu novamente. Aos 27 minutos, Giroud aproveitou cruzamento de James para deixar tudo igual.
Aos 15 do segundo tempo, Mason Mount cobrou escanteio e Zouma apareceu para virar a partida. Nos acréscimos, Werner recebeu na ponta e cruzou para Pulisic fechar o placar.
Com a vitória, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League. Os Blues somam 22 pontos, mas o Tottenham, vice-líder, ainda joga na rodada e soma 21. O Leeds se manteve na 13ª colocação, com 14 pontos.