Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase, Giroud marca mais uma vez e Chelsea vence o Leeds

Jogando em casa, Blues saíram atrás, mas conseguiram reverter
o placar. Zouma e Pulisic também deixaram suas marcas...
LanceNet

05 dez 2020 às 19:23

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:23

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O Chelsea segue em grande fase. Pela 11ª rodada da Premier League, os Blues venceram o Leeds por 3 a 1. Giroud, Zouma e Pulisic marcaram para os donos da casa, enquanto Bamford balançou as redes para a equipe de Bielsa.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEQuem saiu na frente foi o Leeds. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Bamford recebeu lançamento de Phillips, driblou Mendy e mandou para o fundo das redes.
A grande fase do artilheiro, porém, apareceu novamente. Aos 27 minutos, Giroud aproveitou cruzamento de James para deixar tudo igual.
Aos 15 do segundo tempo, Mason Mount cobrou escanteio e Zouma apareceu para virar a partida. Nos acréscimos, Werner recebeu na ponta e cruzou para Pulisic fechar o placar.
Com a vitória, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League. Os Blues somam 22 pontos, mas o Tottenham, vice-líder, ainda joga na rodada e soma 21. O Leeds se manteve na 13ª colocação, com 14 pontos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados