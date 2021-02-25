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futebol

Em grande fase, Gabriel Jesus chega a 300 jogos na carreira: ‘Alegria enorme’

Atacante brasileiro alcança marca importante na carreira, além de igualar marca de Romário na Champions...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 19:34
Crédito: Nick Potts/AFP
Após o gol marcado na última quarta-feira, contra o Borussia Monchengladbach, em partida válida pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Gabriel Jesus chegou aos 16 tentos e empatou com Romário na artilharia brasileira da história da competição. Mas, além disso, Jesus atingiu outra importante marca: 300 jogos na carreira profissional.
Veja a tabela do InglêsO camisa 9 chegou a 178 jogos pelo Manchester City. Somando os 83 pelo Palmeiras e 39 pela Seleção Brasileira, o centroavante atingiu a marca de 300, com 123 gols marcados.
- Muito feliz pela marca, é um número bem expressivo pela minha idade. Eu sempre digo que gosto de estar em campo, atuando, tendo sequência, e chegar num número desses no momento que estou vivendo na carreira, pra mim, é uma alegria enorme - disse Jesus, completando:
- Acho que vivo um momento muito bom, como falei. Estou podendo jogar, marcar gols, bater algumas marcas importantes, como nesse último jogo que cheguei a 16 gols na Champions League, uma competição desse tamanho, igualando um ídolo e referência como Romário. Meu objetivo sempre é ajudar a minha equipe a conquistar títulos, mas as marcas individuais também são muito legais.
O camisa 9 dos citizens também acumula títulos como jogador profissional. São dois com a Seleção, outros dois pelo Palmeiras e incríveis oito conquistas pelo clube inglês. Líder da Premier League, nas oitavas da Champions League, nas quartas da FA Cup e na final da Carabao Cup, Gabriel Jesus garante que o City quer ainda mais:
- A gente vem em um momento maravilhoso, com uma invencibilidade importante, fazendo grandes jogos. Vamos trabalhar para manter isso e brigar em todas as frentes que pudermos, como o City sempre faz. Temos de pensar em todos os títulos e trabalhar para conquistá-los.

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