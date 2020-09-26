Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase, Everton vence Crystal Palace fora de casa

Calvert-Lewin marcou quinto gol em três jogos após boa jogada de James Rodríguez e Richarlison decidiu partida com gol de pênalti. Segundo tempo foi morno...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 12:54
Crédito: AFP
O Everton vive uma ótima fase no Campeonato Inglês após mais uma vitória na competição. A vítima da vez foi o Crystal Palace que perdeu em casa por 2 a 1 para o time comandado por Carlo Ancelotti. Mais uma vez, James Rodríguez, Calvert-Lewin e Richarlison foram os destaques do time do comandante italiano.
ESTRELAO Everton vive um bom momento sob comando de Carlo Ancelotti fora de campo e com James Rodríguez e Calvert-Lewin dentro das quatro linhas. E a dupla deu certo novamente com o colombiano criando a jogada para o gol do inglês que aproveitou cruzamento da direita e marcou seu quinto gol em apenas três jogos no Campeonato Inglês.
FASE BOAOs visitantes tomaram um susto após sofrerem o gol de empate com Kouyaté após cobrança de escanteio, mas o Everton manteve o volume de jogo e conseguiu um pênalti com auxílio do VAR. Aos 40 minutos, Richarlison colocou o time na frente do placar novamente e marcou seu primeiro gol na temporada.
ETAPA MORNAO segundo tempo foi marcado por menos oportunidades, menos chances para as duas equipes e um jogo muito mais físico, O everton, com mais qualidade em campo, tentou criar, mas o elenco sentiu fisicamente no final da partida e não conseguiu ampliar o placar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados