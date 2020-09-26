Em grande fase, Everton vence Crystal Palace fora de casa

O Everton vive uma ótima fase no Campeonato Inglês após mais uma vitória na competição. A vítima da vez foi o Crystal Palace que perdeu em casa por 2 a 1 para o time comandado por Carlo Ancelotti. Mais uma vez, James Rodríguez, Calvert-Lewin e Richarlison foram os destaques do time do comandante italiano.
ESTRELAO Everton vive um bom momento sob comando de Carlo Ancelotti fora de campo e com James Rodríguez e Calvert-Lewin dentro das quatro linhas. E a dupla deu certo novamente com o colombiano criando a jogada para o gol do inglês que aproveitou cruzamento da direita e marcou seu quinto gol em apenas três jogos no Campeonato Inglês.
FASE BOAOs visitantes tomaram um susto após sofrerem o gol de empate com Kouyaté após cobrança de escanteio, mas o Everton manteve o volume de jogo e conseguiu um pênalti com auxílio do VAR. Aos 40 minutos, Richarlison colocou o time na frente do placar novamente e marcou seu primeiro gol na temporada.
ETAPA MORNAO segundo tempo foi marcado por menos oportunidades, menos chances para as duas equipes e um jogo muito mais físico, O everton, com mais qualidade em campo, tentou criar, mas o elenco sentiu fisicamente no final da partida e não conseguiu ampliar o placar.