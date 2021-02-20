  Em grande fase e sem seu principal jogador, Eintracht Frankfurt vence o líder Bayern de Munique em casa
Em grande fase e sem seu principal jogador, Eintracht Frankfurt vence o líder Bayern de Munique em casa

André Silva estava lesionado, mas mesmo assim os bávaros não resistiram ao momento mágico que os mandantes vivem. Diferença de pontos caiu para sete...
LanceNet

20 fev 2021 às 13:35

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 13:35

Crédito: Daniel ROLAND / AFP / POOL
O Bayern de Munique foi derrotado na Bundesliga. Fora de casa, a equipe bávara perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, que vive um grande momento na competição. Kamada e Younes marcaram para os mandantes. Lewandowski descontou.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Com apenas 12 minutos de jogo, Kostic cruzou rasteiro e Kamada apareceu na área para completar para o fundo das redes. Aos 31, o japonês achou Younes, que tirou a marcação e acertou um lindo chute no ângulo.Com cerca de oito minutos do segundo tempo, Sané fez uma grande jogada na linha de fundo, driblou a marcação e tocou para Lewandowski marcar seu 26º gol na Bundesliga 20/21.
Mesmo sem seu principal jogador e artilheiro do time, André Silva, o Eintracht Frankfurt fez uma grande partida e chegou aos 42 pontos, sete atrás do líder Bayern de Munique. Os bávaros conheceram sua terceira derrota na competição.

