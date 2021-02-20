Em grande fase e sem seu principal jogador, Eintracht Frankfurt vence o líder Bayern de Munique em casa

O Bayern de Munique foi derrotado na Bundesliga. Fora de casa, a equipe bávara perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, que vive um grande momento na competição. Kamada e Younes marcaram para os mandantes. Lewandowski descontou.
Com apenas 12 minutos de jogo, Kostic cruzou rasteiro e Kamada apareceu na área para completar para o fundo das redes. Aos 31, o japonês achou Younes, que tirou a marcação e acertou um lindo chute no ângulo.Com cerca de oito minutos do segundo tempo, Sané fez uma grande jogada na linha de fundo, driblou a marcação e tocou para Lewandowski marcar seu 26º gol na Bundesliga 20/21.
Mesmo sem seu principal jogador e artilheiro do time, André Silva, o Eintracht Frankfurt fez uma grande partida e chegou aos 42 pontos, sete atrás do líder Bayern de Munique. Os bávaros conheceram sua terceira derrota na competição.