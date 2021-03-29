Em grande fase do Bnei Yehuda, Allyson quer evolução da equipe nas últimas partidas da temporada

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson pediu vitórias na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador do sistema defensivo, a meta de todos no grupo é crescer de produção para terminar o ano vencendo.

Veja a tabela das Eliminatórias- Vamos ter mais alguns jogos na temporada e queremos terminar a Liga com vitórias. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de temporada. Vamos lutar muito para conquistarmos triunfos - falou o jogador brasileiro.

Allyson revelou que seu desejo é continuar melhorando seus números no clube.