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futebol

Em grande fase do Bnei Yehuda, Allyson quer evolução da equipe nas últimas partidas da temporada

Zagueiro brasileiro está há muitos anos no futebol do país de Israel, hoje atuando pelo Bnei Yehuda
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Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:20
Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos destaques do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson pediu vitórias na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador do sistema defensivo, a meta de todos no grupo é crescer de produção para terminar o ano vencendo.
Veja a tabela das Eliminatórias- Vamos ter mais alguns jogos na temporada e queremos terminar a Liga com vitórias. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de temporada. Vamos lutar muito para conquistarmos triunfos - falou o jogador brasileiro.
Allyson revelou que seu desejo é continuar melhorando seus números no clube.
- Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos no clube e no futebol israelense. Venho me dedicando ao máximo para construir a minha história por aqui - disse o zagueiro.

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