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Em grande fase com Solskjaer, Luke Shaw admite ter perdido a confiança com José Mourinho

Lateral-esquerdo se tornou um dos principais jogadores do elenco do Manchester United...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:08
Crédito: Divulgação/Premier League
Um dos principais nomes do atual elenco do Manchester United, Luke Shaw precisou ganhar confiança novamente após a saída de José Mourinho. Com Solskjaer, o lateral-esquerdo admite que seu futebol e sua mente se conectaram novamente.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Não quero parecer uma criança que não conseguia lidar com a pressão de estar num grande clube como o Manchester United, onde estamos sempre sob pressão. Mas tive momentos em que não tinha confiança. Deixei de acreditar em mim. Acho que isso mudou com a chegada de Ole Gunnar Solskjaer. Recuperei a minha confiança e estou mesmo satisfeito com o meu atual momento. Me divertir e ter confiança. Para mim, essas são as duas principais coisas que temos de ter no campo. É preciso acreditar naquilo que fazes e na tua capacidade para jogar ao mais alto nível. Sinto que tenho isso agora - disse à Sky Sports.Na atual temporada com a camisa do Manchester United, Shaw disputou 36 jogos, marcou um gol e deu seis assistências.

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