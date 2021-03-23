Em grande fase com Solskjaer, Luke Shaw admite ter perdido a confiança com José Mourinho

- Não quero parecer uma criança que não conseguia lidar com a pressão de estar num grande clube como o Manchester United, onde estamos sempre sob pressão. Mas tive momentos em que não tinha confiança. Deixei de acreditar em mim. Acho que isso mudou com a chegada de Ole Gunnar Solskjaer. Recuperei a minha confiança e estou mesmo satisfeito com o meu atual momento. Me divertir e ter confiança. Para mim, essas são as duas principais coisas que temos de ter no campo. É preciso acreditar naquilo que fazes e na tua capacidade para jogar ao mais alto nível. Sinto que tenho isso agora - disse à Sky Sports.Na atual temporada com a camisa do Manchester United, Shaw disputou 36 jogos, marcou um gol e deu seis assistências.