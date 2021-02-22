Em grande fase, Caio Henrique comemora vitória sobre PSG

Sem saber o que é uma derrota há 12 jogos, o Monaco entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Francês ao vencer o PSG por 2 a 0 e reduzir a distância para o líder Lille em apenas seis pontos. Um dos pilares do bom momento da equipe, o brasileiro Caio Henrique destacou a ótima partida contra um adversário direto na luta pela taça.- Foi um jogo muito difícil e a gente sabia que seria assim. Mesmo com a ausência do Neymar, o PSG conta com outros grandes jogadores e vinha de uma vitória muito importante pela Champions League sobre o Barcelona. O fato de termos feito o primeiro gol logo no começo da partida ajudou a nos dar uma tranquilidade maior dentro do campo e conseguimos administrar bem o primeiro tempo. No segundo, voltamos com o mesmo ímpeto e marcamos o segundo nos primeiros minutos também. Foi uma vitória para ficar marcada, assim como já havia acontecido no primeiro turno - disse Caio Henrique.