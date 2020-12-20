  • Em grande fase, Benzema volta a brilhar, Real Madrid vence o Eibar e iguala pontuação do líder Atlético
Em grande fase, Benzema volta a brilhar, Real Madrid vence o Eibar e iguala pontuação do líder Atlético

Atacante francês marcou um gol e deu duas assistências e garantiu os três pontos para a equipe de Zidane, que soma 29 pontos, mas tem dois jogos a mais do que os colchoneros...
LanceNet

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:04

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
A grande fase de Karim Benzema parece não ter fim. Neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, o francês liderou o Real Madrid e anotou um gol e deu duas assistências na vitória sobre o Eibar por 3 a 1. Modric e Lucas Vázquez também balançaram as redes para os merengues. Kiko descontou para os donos da casa.
VEJA A TABELA DA LA LIGACom 12 minutos de jogo, a partida já estava 2 a 0 para os merengues. Aos seis, Rodrygo deu boa bola na área, Benzema dominou e tocou de cobertura na saída do goleiro. Logo depois, a zaga do Eibar bobeou, o francês ficou com a posse e tocou para Modric, que estava na entrada da área, e guardou o segundo.
Aos 28 minutos, Kike acertou um lindo chute no ângulo para descontar. O jogador finalizou colocado, de fora da área, de forma indefensável para Courtois.
Já nos acréscimos da segunda etapa, Lucas Vázquez recebeu de Benzema, invadiu a área e chutou cruzado na saída do goleiro. O placar foi fechado e os três pontos garantidos ao clube merengue, que se consolida na segunda colocação do Campeonato Espanhol e empata em número de pontos com o Atlético, que tem dois jogos a menos. O Eibar é o 14º com 15 pontos.

