Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande fase, Alexandre Gama fala sobre adaptação na Ásia

Treinador brasileiro com passagem pelo Fluminense comentou sobre sua passagem no Buriram United, da Tailândia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 19:29

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:29

Crédito: Divulgação / Buriram United
O técnico Alexandre Gama, conhecido pelos brasileiros , principalmente pelos torcedores do Fluminense, vive um excelente momento na Tailândia. O comandante do Buriram United, que conta ainda com Maicon Bolt, Digão e Samuel, vem justificando o porque da sua equipe liderar o Campeonato Tailandês.Com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, o saldo de gols também vem chamando atenção. Enquanto o Buriram possui onze positivo, o segundo colocado na tabela surge apenas com cinco. Com 53 anos de idade, Gama já passou pelos Emirados Árabes, Coréia do Sul e Catar, mas foi na Tailândia onde cresceu e se identificou. O treinador está há seis temporadas no país:
- A adaptação foi boa, o país é muito bom para se viver, agradável, o povo recebe bem e aconteceu de tudo ocorrer tudo bem. Principalmente naquilo que fui contratado para fazer, que é o time ser campeão e jogar bem. Isso aconteceu e acabou me dando prestígio, respeito no país e os outros trabalhos foram acontecendo em outros clubes, sempre com êxito e isso foi fazendo com que a adaptação fosse melhor ainda - afirmou.
Questionado sobre um possível retorno ao Brasil, Gama não escondeu a vontade, mas garante que nos dias atuais isso já não é uma prioridade, diferente de outros tempos:
- Pensar em voltar ao Brasil a gente pensa, claro. Um dia vou ter que voltar, mas já foi uma obsessão minha de querer mostrar que eu tenho totais condições. Hoje já não tenho isso. Sei que meu mercado aqui na Ásia sou bastante respeitado. Então sou bem tranquilo quanto a isso de continuar por aqui - ponderou.
A próxima partida do Buriram United será neste domingo contra o Ratchaburi, fora de casa. O adversário é o nono colocado e uma vitória pode aumentar ainda mais a diferença para o Bangkok United, vice-líder.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados