Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em grande atuação de Immobile, Lazio vence Napoli pelo Italiano

Atacante marcou um dos gols e deu assistência para Luis Alberto fazer
o segundo. Com o resultado, mandantes se aproximaram do G6...
Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 18:43

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Lazio está cada vez mais perto do G6 do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe de Inzaghi venceu o Napoli, em casa, por 2 a 0. Ciro Immobile e Luis Alberto fizeram os gols que garantiram os três pontos aos mandantes.
VEJA A TABELA DA SERIE A

Logo aos nove minutos de jogo, Immobile mostrou porque é tão cobiçado. O atacante recebeu cruzamento de Marusic, subiu alto no meio dos zagueiros e cabeceou para abrir o placar.
Luis Alberto, aos dez minutos do segundo tempo, ampliou. O espanhol recebeu de Immobile e, na entrada da área, chutou colocado para aumentar a vantagem dos donos da casa.
Com a vitória, a equipe treinada por Inzaghi chegou aos 21 pontos e chegou à oitava colocação, se aproximando do G6 do Campeonato Italiano. O Napoli, quinto colocado, tem 23.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados