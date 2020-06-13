Em final eletrizante, Valencia e Levante empatam em clássico

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O Campeonato Espanhol voltou de forma emocionante. Em jogo muito equilibrado no Estádio Mestalla, Valência e Levante empataram em 1 a 1. Os dois gols saíram já nos acréscimos da segunda etapa. Rodrigo Moreno marcou para os donos da casa e Gonzalo Melero empatou de pênalti no último minuto.

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O primeiro tempo foi muito parelho e nenhuma das equipes teve tanto destaque. Os mandantes finalizaram cinco vezes, enquanto os visitantes chegaram ao gol de Cillessen seis vezes. A posse de bola terminou empatada com 50% para cada lado.

A etapa final também seguia a tônica dos primeiros 45 minutos e o jogo se encaminhava para terminar em 0 a 0. Aos 29 minutos, o atacante Martí, do Levante, levou o segundo cartão amarelo e abriu espaço para o Valencia, que aproveitou e abriu o placar aos 44 minutos, com o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo.