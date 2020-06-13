Em final eletrizante, Valencia e Levante empatam em clássico

O Campeonato Espanhol voltou de forma emocionante. Em jogo muito equilibrado no Estádio Mestalla, Valência e Levante empataram em 1 a 1. Os dois gols saíram já nos acréscimos da segunda etapa. Rodrigo Moreno marcou para os donos da casa e Gonzalo Melero empatou de pênalti no último minuto.
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O primeiro tempo foi muito parelho e nenhuma das equipes teve tanto destaque. Os mandantes finalizaram cinco vezes, enquanto os visitantes chegaram ao gol de Cillessen seis vezes. A posse de bola terminou empatada com 50% para cada lado.
A etapa final também seguia a tônica dos primeiros 45 minutos e o jogo se encaminhava para terminar em 0 a 0. Aos 29 minutos, o atacante Martí, do Levante, levou o segundo cartão amarelo e abriu espaço para o Valencia, que aproveitou e abriu o placar aos 44 minutos, com o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo.
Quando o jogo já parecia definido, o Levante se lançou ao ataque e conseguiu o empate que parecia improvável. O juiz marcou pênalti de Mouctar Diakhaby e Gonzalo Melero deu números finais ao jogo.E MAIS:Dia do Mercado: Marrony mais perto do Galo, pacotão por Coutinho, Godín pode jogar na França...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Em dia de pênalti perdido de CR7, Juventus empata com Milan, e vai à final da Copa da ItáliaYan Sasse fala sobre volta do Turco: 'Vitória pode nos dar ânimo a mais'GRANADA VENCE O GETAFE DE VIRADANa Andaluzia, o Granada recebeu o Getafe e venceu por 2 a 1, de virada. O meio-campista David Timor abriu o placar com um belo chute de fora com assistência de Marc Cucurella. O empate saiu na parte final do jogo, com gol contra de Djené e Carlos Fernández virou aos 34 minutos. E MAIS: