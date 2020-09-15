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Em final de jogo emocionante, Juventude e Vitória ficam no empate em Caxias do Sul

Com o empate, os gaúchos permanecem fora do G-4; o Leão está na 8ª colocação...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 22:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 22:20
Crédito: Twitter Juventude
Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Alfredo Jaconi, em jogo emocionante na reta final, Juventude e Vitória ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Juve soma 16 pontos e fica 5º lugar. O Leão vai para 14 pontos e está na 8ª colocação.Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o CSA, no estádio Rei Pelé. Já o Vitória recebe o Oeste, no Barradão. Ambas as partidas serão realizadas no dia 26 de setembro.
A partida
Até os 20 minutos, Juventude e Vitória faziam um primeiro tempo muito truncado e sem lances de emoção.
Mas uma bobeada dentro mudou o cenário. Aos 21 minutos, a defesa do Vitória foi tentar sair jogando e acabou se atrapalhando, Breno Lopes estava ligado e aproveitou o vacilo para marcar: 1 a 0 Juventude.
Os gaúchos ainda tiveram ao longo da etapa inicial mais duas chances para marcar, mas os arremates de Dalberto e Capixaba pararam no goleiro Ronaldo. Ele salvou o Leão com duas ótimas defesas.
O Vitória não conseguiu criar nada. Sua única oportunidade de igualar o placar surgiu em cobrança de escanteio. Gerson Magrão efetuou a cobrança de forma fechada e quase marcou um gol olímpico. Marcelo Carné estava bem colocado e conseguiu fazer a defesa.
O segundo tempo começou com o time do Juventude pressionando a saída de bola do Vitória. Inclusive, a defesa da equipe baiana deu algumas bobeadas, mas o ataque do time gaúcho não aproveitou.
Aos poucos o Vitória foi equilibrando o jogo e criando chances de perigo. Na base da insistência, o Leão conseguiu achar o seu gol. Marcelinho faz brilhante lançamento para Vico. Ele dominou dentro da área e bateu na saída do goleiro. Tudo igual em Caxias do Sul: 1 a 1.
Após o gol, Pintado mexeu no time. Colocou Gabriel Novaes e Renato Cajá. E com poucos minutos em campo, Cajá conseguiu uma falta. Ele foi para cobrança e quase marcou. Ronaldo fez uma grande defesa.
As mexidas melhoraram demais o Juventude. Os gaúchos foram com tudo para cima em busca do segundo gol. Mas o Vitória não recuou e respondia à altura. A reta final da partida ficou lá e cá.
Mas das oportunidades criadas, a mais clara foi criada pelo time do Juve. Eltinho desceu pela esquerda e cruzou na área. Com o goleiro batido, Gabriel Novaes não aproveitou a oportunidade e chutou para fora a chance do gol da vitória. Placar final: 1 a 1.

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