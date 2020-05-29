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futebol

Em final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da Juventus

Jogador não teve muitas oportunidades na temporada e poderá assinar sem custos...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 19:08

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:08

Crédito: Ben Stansall / AFP
Chegando ao final de contrato com o Chelsea, o atacante Pedro pode se mudar para a Itália na próxima temporada. Segundo informações do jornal "Il Tempo", o espanhol é um desejo técnico Maurizio Sarri, que trabalhou com o jogador no clube londrino.
Na atual temporada, o jogador fez apenas 18 jogos e estaria insatisfeito com as poucas oportunidades dado pelo treinador Frank Lampard. Um fato que pode fazer o espanhol aceitar a proposta da Juventus, é que com Sarri o atleta teve muitas oportunidades em Stamford Bridge.
Além da Juventus, Roma e Betis também têm interesse no atacante de 32 anos.E MAIS:SporTV exibe documentário inédito no Brasil sobre craque Sadio ManéArsenal monitora a situação de Moussa Dembélé, do LyonSergio Ramos, Suárez e Messi participam de clipe de cantor latinoDuelo de Madri e Kaká 'histórico': TNT exibe reprises da Champions E MAIS:

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