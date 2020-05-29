Em final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da Juventus

Crédito: Ben Stansall / AFP

Chegando ao final de contrato com o Chelsea, o atacante Pedro pode se mudar para a Itália na próxima temporada. Segundo informações do jornal "Il Tempo", o espanhol é um desejo técnico Maurizio Sarri, que trabalhou com o jogador no clube londrino.

Na atual temporada, o jogador fez apenas 18 jogos e estaria insatisfeito com as poucas oportunidades dado pelo treinador Frank Lampard. Um fato que pode fazer o espanhol aceitar a proposta da Juventus, é que com Sarri o atleta teve muitas oportunidades em Stamford Bridge.