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Em 'final antecipada', Bayern vence o RB Leipzig fora de casa e dispara na liderança do Campeonato Alemão

Bávaros fazem bom primeiro tempo, suportam grande pressão na etapa final e conseguem três pontos importantes em 'final antecipada' do Campeonato Alemão...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 15:40
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Mão na taça. O líder Bayern de Munique visitou o vice-líder RB Leipzig pelo Campeonato Alemão neste sábado e o time bávaro venceu por 1 a 0. Com gol de Goretzka, a equipe de Hansi Flick chegou aos 64 pontos e abriu sete de vantagem para o rival faltando sete jogos para o fim da competição.
+ Veja a tabela da BundesligaCATEGORIAJogando fora de casa, o Bayern de Munique dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances de gol. No fim da etapa inicial, Müller invadiu a área, limpou a marcação deixando um zagueiro no chão, e tocou para Goretzka. De primeira, o camisa 18 encheu o pé e fez o gol da vitória.
CHANCES PERDIDASO segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, mas engana-se quem pensa que foi do time bávaro. Precisando do resultado, o RB Leipzig criou grandes chances, levou perigo ao gol de Neuer, mas não conseguir balançar as redes do goleiro alemão.
PERTO DO OCTACom o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 64 pontos e abriu sete de vantagem para o RB Leipzig, que tem 57. A sete jogos do fim da Bundesliga, o oitavo título consecutivo do time da Baviera parece cada vez mais próximo. Se confirmado, será o trigésimo na história.
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SEQUÊNCIAO Bayern de Munique vira a chave agora e se concentra nas quartas de final da Champions League. Na próxima quarta-feira, o atual campeão reencontra o PSG, vítima na última final, para o jogo de ida das quartas de final. O RB Leipzig, por sua vez, volta a campo no próximo sábado, contra o Werder Bremen.

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