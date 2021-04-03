Em 'final antecipada', Bayern vence o RB Leipzig fora de casa e dispara na liderança do Campeonato Alemão

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Mão na taça. O líder Bayern de Munique visitou o vice-líder RB Leipzig pelo Campeonato Alemão neste sábado e o time bávaro venceu por 1 a 0. Com gol de Goretzka, a equipe de Hansi Flick chegou aos 64 pontos e abriu sete de vantagem para o rival faltando sete jogos para o fim da competição.

+ Veja a tabela da BundesligaCATEGORIAJogando fora de casa, o Bayern de Munique dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances de gol. No fim da etapa inicial, Müller invadiu a área, limpou a marcação deixando um zagueiro no chão, e tocou para Goretzka. De primeira, o camisa 18 encheu o pé e fez o gol da vitória.

CHANCES PERDIDASO segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, mas engana-se quem pensa que foi do time bávaro. Precisando do resultado, o RB Leipzig criou grandes chances, levou perigo ao gol de Neuer, mas não conseguir balançar as redes do goleiro alemão.

PERTO DO OCTACom o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 64 pontos e abriu sete de vantagem para o RB Leipzig, que tem 57. A sete jogos do fim da Bundesliga, o oitavo título consecutivo do time da Baviera parece cada vez mais próximo. Se confirmado, será o trigésimo na história.

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