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futebol

Em fim de contrato na Coreia do Sul, Rômulo fala sobre passagem pelo Busan I Park

Meia brasileiro ex-Bahia e Bragantino foi decisivo com a camisa do time sul-coreano no ano de 2019
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Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 16:34
Crédito: Divulgação / Busan I Park
Titular absoluto do Busan I Park há três temporadas e um dos destaques da equipe coreana, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, está em fim de contrato com o clube coreano. Segundo o jogador, que foi peça-chave para o Busan nestes anos, seu desejo é definir o futuro em breve.
Veja a tabela do Inglês- Estou em fim de contrato no Busan e ainda não houve uma definição sobre meu futuro, mas estamos conversando e estudando todas as possibilidades. Devemos definir isso nos próximos dias - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua passagem pelo futebol coreano, até aqui, foi muito especial.
- O futebol coreano me fez evoluir muito dentro de campo. Agradeço muito a todos por isso. Só tenho gratidão pelo país e pelo clube - concluiu o jogador.

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