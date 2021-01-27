Em fim de contrato na Coreia do Sul, Rômulo fala sobre passagem pelo Busan I Park

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Titular absoluto do Busan I Park há três temporadas e um dos destaques da equipe coreana, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, está em fim de contrato com o clube coreano. Segundo o jogador, que foi peça-chave para o Busan nestes anos, seu desejo é definir o futuro em breve.

Veja a tabela do Inglês- Estou em fim de contrato no Busan e ainda não houve uma definição sobre meu futuro, mas estamos conversando e estudando todas as possibilidades. Devemos definir isso nos próximos dias - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua passagem pelo futebol coreano, até aqui, foi muito especial.