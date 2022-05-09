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Em fim de contrato com o United, Pogba recusa proposta do Manchester City

Meia francês está de saída do Manchester United, mas não deve continuar atuando na Premier League
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Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 10:50
Pogba não deve seguir na Premier League. De acordo com o jornal ‘The Ahtletic’, o meia, que está em fim de contrato com o Manchester United, recusou uma proposta do Manchester City. > Milan vai sair da fila? Veja grandes jejuns de títulos de liga pelo mundo
Com a saída do brasileiro Fernandinho, o técnico Pep Guardiola busca a contratação de um meia. Pogba já havia manifestado o desejo de trabalhar com o treinador, mas rejeitou a proposta do Manchester City.
Ainda de acordo com o jornal, Pogba disse que está próximo de fechar com um novo clube. O contrato do jogador com o Manchester United vai até junho. Com isso, o meia pode sair sem custos para outra equipe. Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain são times interessados.
Na atual temporada, Pogba pouco atuou pelo Manchester United. O meia soma um gol e nove assistências em 27 jogos.
Crédito: PogbanãoquerjogarnoManchesterCity(Foto:PAULELLIS/AFP

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