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Em fim de contrato com o Atlético de Madrid, Suárez entra na mira de Besiktas e Fenerbahçe

Atacante uruguaio é reserva da equipe de Diego Simeone e o clube ainda não encaminhou nenhuma proposta por renovação
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Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 10:06
Luis Suárez pode estar de saída do Atlético de Madrid! Com contrato até o fim da temporada e ainda sem acordo por renovação, o atacante uruguaio entrou na mira de Besiktas e Fenerbahçe. É o que afirma o jornal ‘As’.> Simeone elogia atuação do Atlético de Madrid e diz que Manchester City é o 'melhor time do mundo'
Sem acordo por renovação, Suárez sairia sem custos para um novo clube, o que facilita a negociação para as equipes turcas. Besiktas e Fenerbahçe buscam informações a respeito das bases salariais do atacante para fazer uma oferta.
Suárez foi protagonista da campanha do Atlético de Madrid na conquista da La Liga 2020/2021, marcando 21 gols. Já na atual temporada, o atacante perdeu espaço na equipe com as chegadas de Griezmann e Matheus Cunha. O uruguaio é reserva de Simeone e vem tendo poucas oportunidades nos jogos decisivos da Champions League.
Crédito: LuisSuárezésondadoporgigantesturcos(Pierre-PhilippeMarcou/AFP

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