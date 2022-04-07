Em fim de contrato com o Atlético de Madrid, Suárez entra na mira de Besiktas e Fenerbahçe

Luis Suárez pode estar de saída do Atlético de Madrid! Com contrato até o fim da temporada e ainda sem acordo por renovação, o atacante uruguaio entrou na mira de Besiktas e Fenerbahçe. É o que afirma o jornal ‘As’.> Simeone elogia atuação do Atlético de Madrid e diz que Manchester City é o 'melhor time do mundo'

Sem acordo por renovação, Suárez sairia sem custos para um novo clube, o que facilita a negociação para as equipes turcas. Besiktas e Fenerbahçe buscam informações a respeito das bases salariais do atacante para fazer uma oferta.

Suárez foi protagonista da campanha do Atlético de Madrid na conquista da La Liga 2020/2021, marcando 21 gols. Já na atual temporada, o atacante perdeu espaço na equipe com as chegadas de Griezmann e Matheus Cunha. O uruguaio é reserva de Simeone e vem tendo poucas oportunidades nos jogos decisivos da Champions League.