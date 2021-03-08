Em fim de contrato com a Chevrolet, Manchester United negocia com empresa de software para o master

Buscando melhorar as receitas, o Manchester United quer um novo patrocinador master. O contrato atual com a Chevrolet vai apenas até dezembro e Ed Woodward já conversa com empresas para assumir a posição privilegiada da camisa dos Red Devils, informa o "The Sun".

Enfrentando incertezas financeiras, o CEO do Manchester United, Ed Woodward, trabalha por novos patrocínios. A publicação avança e informa que a empresa é americana e trabalha com softwares, mas o nome não foi revelado. Os valores giram em torno dos 80 milhões de euros por temporada.A partir de dezembro, o Manchester United não exibirá mais a marca da empresa automobilística, que chegou em 2014 pelo valor de 75 milhões de euros por temporada.