Em fase positiva no Novorizontino, Bruno Aguiar foca em sequência da temporada

Em grande fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta da equipe é crescer ainda mais de produção nas próximas semanas.
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- Vamos continuar trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos muito motivados para isso. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTASegundo Aguiar, seu desejo é manter seus bons números no clube.
- Esses últimos anos aqui no Novorizontino têm sido especiais. Venho em um ritmo forte, jogando todas as partidas. Quero melhorar meus números no clube - afirmou.