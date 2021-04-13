Em fase positiva no Novorizontino, Bruno Aguiar foca em sequência da temporada

Crédito: Novorizontino é o 4º colocado do Grupo C do Paulistão, com 5 pontos (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Em grande fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta da equipe é crescer ainda mais de produção nas próximas semanas.

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- Vamos continuar trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos muito motivados para isso. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTASegundo Aguiar, seu desejo é manter seus bons números no clube.