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futebol

Em fase positiva no Novorizontino, Bruno Aguiar foca em sequência da temporada

Zagueiro vem fazendo ótimo ano no clube...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 18:10
Crédito: Novorizontino é o 4º colocado do Grupo C do Paulistão, com 5 pontos (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Em grande fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta da equipe é crescer ainda mais de produção nas próximas semanas.
Adidas se une com a Marvel e lança chuteiras inspiradas em heróis. Veja fotos!
- Vamos continuar trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos muito motivados para isso. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTASegundo Aguiar, seu desejo é manter seus bons números no clube.
- Esses últimos anos aqui no Novorizontino têm sido especiais. Venho em um ritmo forte, jogando todas as partidas. Quero melhorar meus números no clube - afirmou.

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