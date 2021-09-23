Em fase positiva no Incheon United, Negueba espera crescimento na Coreia do Sul

O meio-campista Negueba, com passagens pelo Flamengo e pelo São Paulo, pediu intensidade da equipe do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos nos dedicando muito para crescermos nesta reta final de temporada e para terminarmos o ano bem, com vitórias e grandes apresentações. O elenco está muito motivado para esses próximos meses - disse o jogador brasileiro.
Segundo Negueba, seu objetivo na equipe sul-coreana é fazer uma boa sequência com o clube do Incheon United.
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo nestes próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - concluiu o jogador revelado pelo Flamengo.