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futebol

Em fase positiva no Incheon United, Negueba espera crescimento na Coreia do Sul

Meio-campista revelado pelo Flamengo é destaque na Coreia do Sul atuando pela equipe do Incheon United
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Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:27
Crédito: Negueba é destaque do Incheon (Divulgação / Incheon United
O meio-campista Negueba, com passagens pelo Flamengo e pelo São Paulo, pediu intensidade da equipe do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos nos dedicando muito para crescermos nesta reta final de temporada e para terminarmos o ano bem, com vitórias e grandes apresentações. O elenco está muito motivado para esses próximos meses - disse o jogador brasileiro.
Segundo Negueba, seu objetivo na equipe sul-coreana é fazer uma boa sequência com o clube do Incheon United.
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo nestes próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - concluiu o jogador revelado pelo Flamengo.

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