Em fase positiva no Incheon United, Negueba espera boa sequência na Coreia do Sul

O meia Negueba, com passagens de destaque por Flamengo e São Paulo no Brasil, pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer de produção na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo neste ano - comentou o meio-campista brasileiro.
Segundo Negueba, seu objetivo é fazer o melhor ano de sua carreira no clube coreano.
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo até o fim desta temporada. Tenho lutado muito para evoluir mais e mais com a camisa do Incheon - concluiu o atleta.