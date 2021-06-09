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futebol

Em fase positiva no Incheon United, Negueba espera boa sequência na Coreia do Sul

Meia brasileiro com passagem de destaque pelo Flamengo é destaque na Coreia do Sul jogando pelo Incheon United
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Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:40
Crédito: (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, com passagens de destaque por Flamengo e São Paulo no Brasil, pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer de produção na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo neste ano - comentou o meio-campista brasileiro.
Segundo Negueba, seu objetivo é fazer o melhor ano de sua carreira no clube coreano.
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo até o fim desta temporada. Tenho lutado muito para evoluir mais e mais com a camisa do Incheon - concluiu o atleta.

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