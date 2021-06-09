Em fase positiva no Incheon United, Negueba espera boa sequência na Coreia do Sul

O meia Negueba, com passagens de destaque por Flamengo e São Paulo no Brasil, pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos meses.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer de produção na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo neste ano - comentou o meio-campista brasileiro.