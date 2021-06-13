Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em fase positiva no Brasiliense, Didira espera evolução no clube

Meia quer títulos com a camisa do Jacaré...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 15:48

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 15:48

Crédito: Divulgação/Brasiliense
Em alta vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas partidas da temporada. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir neste ano.
Confira os melhores memes do empate entre Palmeiras e Corinthians
- O grupo vem evoluindo e melhorando o desempenho em campo nesta temporada. Vamos procurar manter esse ritmo forte para crescermos e buscarmos ainda mais resultados positivos nas próximas partidas. - disse.
VEJA A TABELA E SIMULE A SÉRIE B DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jacaré.
>> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no Brasiliense. É um clube que tem tudo para continuar crescendo. - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade
Imagem de destaque
Vitaminas pós-treino: 4 receitas caseiras ricas em proteínas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados