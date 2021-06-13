Em fase positiva no Brasiliense, Didira espera evolução no clube

Crédito: Divulgação/Brasiliense

Em alta vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas partidas da temporada. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir neste ano.

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- O grupo vem evoluindo e melhorando o desempenho em campo nesta temporada. Vamos procurar manter esse ritmo forte para crescermos e buscarmos ainda mais resultados positivos nas próximas partidas. - disse.

VEJA A TABELA E SIMULE A SÉRIE B DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jacaré.

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