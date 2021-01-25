Em fase positiva no Bangkok United, Vander quer grande fim de temporada no clube tailandês

Crédito: Divulgação / Bangkok United

Um dos principais nomes do futebol tailandês nas últimas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, revelou estar vivendo uma expectativa grande para os próximos meses. Para ele, a meta é encerrar o ano com boas atuações com a camisa do clube.

Veja a tabela do Inglês- Estou fazendo uma ótima temporada mais uma vez e agradeço ao Bangkok e a todos aqui por isso. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar a equipe dentro e fora de campo - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, o grupo quer terminar o ano com vitórias.