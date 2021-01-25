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Em fase positiva no Bangkok United, Vander quer grande fim de temporada no clube tailandês

Meia-atacante ex-Flamengo vive grande momento com a camisa de sua equipe, e busca aumentar boa fase
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LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:14

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:14

Crédito: Divulgação / Bangkok United
Um dos principais nomes do futebol tailandês nas últimas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, revelou estar vivendo uma expectativa grande para os próximos meses. Para ele, a meta é encerrar o ano com boas atuações com a camisa do clube.
Veja a tabela do Inglês- Estou fazendo uma ótima temporada mais uma vez e agradeço ao Bangkok e a todos aqui por isso. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar a equipe dentro e fora de campo - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, o grupo quer terminar o ano com vitórias.
- Estamos lutando muito para encerrarmos o ano com vitórias e com o Bangkok brigando entre os primeiros colocados. Estamos muito motivados por isso - concluiu Vander.

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