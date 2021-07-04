Em fase bem diferente da atual, São Paulo venceu o Red Bull Bragantino na última vez que se enfrentaram

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Neste domingo (4), o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino no Morumbi, às 18h15, pela nona rodada do Brasileirão. Os times já se enfrentaram na temporada, no Paulistão, e o Tricolor, jogando em casa, saiu com a vitória, embora o momento do time fosse bem diferente do atual.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No último confronto entre as equipes, o São Paulo era o terceiro colocado no Campeonato Paulista, com 13 pontos, atrás apenas do Corinthians e do próprio Bragantino, ambos com 14 pontos.

O jogo foi decidido com o placar magro de 1 a 0 para o São Paulo, com um gol contra de Léo Ortiz, no segundo tempo.

Com a vitória contra o Bragantino, o Tricolor assumiu a liderança do estadual e seguiu em primeiro lugar até o fim da primeira fase, sendo a melhor campanha do campeonato que acabou conquistando.

Durante o Paulistão, a campanha do São Paulo foi incontestável, com o time, apresentando um futebol cativante e que fez o clube ser merecidamente campeão do estadual.

A fase atual do Tricolor é bem diferente. O time é atualmente o 17º colocado do Brasileirão, o primeiro da zona de rebaixamento. Após não vencer nas primeiras oito rodadas, o clube vive seu pior início de campeonato na história, acumulando três derrotas e cinco empates, somando apenas cinco dos 24 pontos disputados até o momento.