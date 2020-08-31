Em fase artilheira, Romarinho destaca confiança e mira clássico

Crédito: Bruno Oliveira

Fortaleza e Ceará chegam com sequência positiva para o clássico desta quarta-feira, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O Leão não perde há quatro rodadas, são duas vitórias e dois empates, enquanto o Vozão vem de dois resultados positivos, pela Copa do Brasil e no Nacional.

E o Tricolor do Pici conta com uma arma poderosa para a partida. Trata-se do atacante Romarinho. O jogador marcou gols nos últimos dois jogos da equipe, contra Corinthians e Bragantino, e chega confiante após grandes atuações.

- Sem dúvidas os gols trazem muita confiança. Fico feliz de estar ajudando, podendo fazer o meu melhor pelo Fortaleza. Mas isso é fruto de muito trabalho, dos treinamentos no dia a dia, a evolução de todo o grupo. Então é manter esse ritmo para buscarmos nossos objetivos - disse. Ele já projetou o clássico contra o Vozão.

- Agora temos um clássico, uma partida muito importante e que será muito disputada. Sabemos que esses jogos são decididos em detalhes, é uma decisão. Então vamos nos preparar bem para entrar e buscar os três pontos - encerrou.