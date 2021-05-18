Em fase artilheira, Luiz Henrique analisa bom momento no Fortaleza e projeta semifinal do Cearense

Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza

O meio-campista Luiz Henrique teve mais uma grande atuação no Campeonato Cearense. Na última segunda-feira, o meia abriu o placar, logo aos seis minutos, da goleada do Fortaleza sobre o Icasa, por 6 a 0. O resultado confirmou a liderança geral da segunda fase do estadual. Na última quarta-feira, Luizinho havia deixado a sua marca em outra goleada do Tricolor do Pici: 6 a 1 sobre o Crato. Foi o primeiro tento do jovem como atleta profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Cearense-2021 clicando aqui

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- Eu sempre tive confiança, mas fazendo gol essa confiança cresce mais ainda. Graças a Deus, eu pude fazer meu primeiro gol contra o Crato. O primeiro de muitos. Hoje saiu mais um, e espero que saiam mais para ajudar o Fortaleza na árdua trajetória que temos nessa temporada - afirmou.

Com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, Luiz Henrique acumula duas partidas, com dois gols marcados. O jovem de 22 anos atua como um dos três meias do sistema tático e conta com muita liberdade para infiltrar na área.

- Vem sendo um período muito positivo, não só para mim, como para os outros meias do elenco. Ele quer muita infiltração para quebrar a linha dos adversários. Ainda mais com times que jogam com linha de cinco, se ficarmos muito posicional, a bola não entra…Aí ele pede muita infiltração e para pisar na área. Meia tem que pisar na área para fazer o gol - revelou Luiz Henrique.O adversário na semifinal será o Atlético-CE, em jogo único. A campanha do Leão até o momento no estadual tem cinco vitórias e dois empates.

- Nós estamos conseguindo vencer as partidas e fazer o que o professor Juan (Vojvoda) está pedindo no dia a dia, que é intensidade, muita infiltração. E a gente está podendo concluir em gols e vitórias - exaltou o camisa 8.

Na temporada, são 10 jogos disputados, com dois gols e uma assistência para o meio-campista, que chegou ao Fortaleza em 2020 e tem contrato até o fim deste ano com o clube.