AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em fase artilheira, Luiz Henrique analisa bom momento no Fortaleza e projeta semifinal do Cearense
futebol

Em fase artilheira, Luiz Henrique analisa bom momento no Fortaleza e projeta semifinal do Cearense

Na última segunda-feira, o meia abriu o placar, logo aos seis minutos, da goleada do Fortaleza sobre o Icasa, por 6 a 0, confirmando a liderança geral no campeonato...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 20:04
Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza
O meio-campista Luiz Henrique teve mais uma grande atuação no Campeonato Cearense. Na última segunda-feira, o meia abriu o placar, logo aos seis minutos, da goleada do Fortaleza sobre o Icasa, por 6 a 0. O resultado confirmou a liderança geral da segunda fase do estadual. Na última quarta-feira, Luizinho havia deixado a sua marca em outra goleada do Tricolor do Pici: 6 a 1 sobre o Crato. Foi o primeiro tento do jovem como atleta profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Cearense-2021 clicando aqui
GALERIA> Ranking com valores: veja os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro
- Eu sempre tive confiança, mas fazendo gol essa confiança cresce mais ainda. Graças a Deus, eu pude fazer meu primeiro gol contra o Crato. O primeiro de muitos. Hoje saiu mais um, e espero que saiam mais para ajudar o Fortaleza na árdua trajetória que temos nessa temporada - afirmou.
Com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, Luiz Henrique acumula duas partidas, com dois gols marcados. O jovem de 22 anos atua como um dos três meias do sistema tático e conta com muita liberdade para infiltrar na área.
- Vem sendo um período muito positivo, não só para mim, como para os outros meias do elenco. Ele quer muita infiltração para quebrar a linha dos adversários. Ainda mais com times que jogam com linha de cinco, se ficarmos muito posicional, a bola não entra…Aí ele pede muita infiltração e para pisar na área. Meia tem que pisar na área para fazer o gol - revelou Luiz Henrique.O adversário na semifinal será o Atlético-CE, em jogo único. A campanha do Leão até o momento no estadual tem cinco vitórias e dois empates.
- Nós estamos conseguindo vencer as partidas e fazer o que o professor Juan (Vojvoda) está pedindo no dia a dia, que é intensidade, muita infiltração. E a gente está podendo concluir em gols e vitórias - exaltou o camisa 8.
Na temporada, são 10 jogos disputados, com dois gols e uma assistência para o meio-campista, que chegou ao Fortaleza em 2020 e tem contrato até o fim deste ano com o clube.
Luiz Henrique é cria da base Rubro-Negra. Pelo Flamengo, conquistou diversos títulos, como a Copa São Paulo, em 2018, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil Sub-20, em 2019, além do Campeonato Carioca 2020, pela equipe profissional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Departamento de Alta Testosterona': por que os EUA querem monitorar os níveis hormonais de milhares de militares
Herança, disputa entre herdeiros
Protocolo de família não resolve mais do que uma boa conversa
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio
Técnica de enfermagem é presa por atear fogo em casa e matar homens em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados