Em exposição em museu, Pelé 'veste' braçadeira de luto por Maradona

O ídolo mundial Diego Armando Maradona, morto na quarta (25) ganhou uma singela homenagem do Museu do Futebol, em São Paulo. A instituição, que atualmente exibe a exposição 'Pelé 80 - o Rei do Futebol', decidiu lembrar do craque argentino colocando uma braçadeira preta, em sinal de luto, na grande escultura de Pelé , localizada logo na primeira sala da exposição.