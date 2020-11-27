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Em exposição em museu, Pelé 'veste' braçadeira de luto por Maradona

No Museu do Futebol (SP) escultura de três metros de altura na entrada da exposição 'Pelé 80 - O Rei do Futebol' também faz homenagem ao craque argentino, morto na quarta (25)...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 09:10

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 09:10
Crédito: José Mota/Museu do Futebol/Divulgação
O ídolo mundial Diego Armando Maradona, morto na quarta (25) ganhou uma singela homenagem do Museu do Futebol, em São Paulo. A instituição, que atualmente exibe a exposição 'Pelé 80 - o Rei do Futebol', decidiu lembrar do craque argentino colocando uma braçadeira preta, em sinal de luto, na grande escultura de Pelé , localizada logo na primeira sala da exposição.
O boneco de Pelé, com três metros de altura e vestindo a camisa canarinho da Seleção Brasileira, agora tem uma faixa preta no braço. Na exposição de longa duração do Museu, Maradona também é reverenciado na Sala Copas como grande estrela do Mundial de 1986, disputado no México.

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