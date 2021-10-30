Em evolução, Vini Jr se aproxima de recorde pessoal de gols em uma temporada

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Fora da lista de convocados de Tite para a Seleção Brasileira, Vinícius Júnior segue em grande fase no Real Madrid. Neste sábado, contra o Elche, o atacante marcou os dois gols do seu time na vitória por 2 a 1 e assumiu a vice-artilharia do Campeonato Espanhol 2021/2022.

Em números, essa já é a temporada mais decisiva de Vini desde que chegou à Espanha. Em apenas 14 jogos, o brasileiro já balançou as redes nove vezes e deu três assistências, tendo uma média de quase uma participação direta por partida. Sua melhor marca de gols pelo clube até então havia sido no último ano, quando fez seis em 49 atuações.

Desde que estreou como profissional, em 2017, pelo Flamengo, Vinícius Júnior alcançou os dois dígitos no volume de gols apenas em 2018. Em sua última temporada pelo Rubro-Negro, marcou dez vezes em 32 jogos disputados. Recorde pessoal que está bem próximo de ser superado pelo jogador.

VINÍCIUS JR ANO A ANO

2017 - 4 gols em 37 jogos2018 - 10 gols em 32 jogos2018/2019 - 8 gols em 36 jogos*2019/2020 - 5 gols em 38 jogos2020/2021 - 6 gols em 49 jogos2021/2022 - 9 gols em 14 jogos