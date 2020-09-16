Em evidência: Atacante brasileiro é destaque na Finlândia

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Tem jogador brasileiro brilhando no futebol europeu há dois anos. O atacante Lucas Rangel defende o KuPs, da Finlândia, e suas estatísticas falam por si: são 24 jogos disputados e 15 gols marcados.

Logo na sua primeira temporada, Lucas Rangel marcou oito gols em 15 partidas na Veikausliga, nome do Campeonato Finlandês, e foi o artilheiro do time na campanha do título.

- Minha adaptação aqui na Finlândia aconteceu de forma natural e isso refletiu nas minhas atuações em campo. Consegui marcar os gols e ajudar o KuPs a conquistar o título nacional - disse Lucas Rangel.

O título credenciou o KuPs para disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Molde, da Noruega. Com isso, o time finlandês disputará uma vaga na Liga Europa com o Slovan Bratislava, da Eslováquia. O jogo acontece nesta quinta-feira, na Finlândia.

- Infelizmente não conseguimos êxito na Liga dos Campeões, mas vamos buscar essa vaga na fase de grupos da Liga Europa. Estamos prontos para esse jogo contra o Slovan Bratislava. Vai ser um grande desafio - afirmou Lucas.

Revelado pelo Londrina, Lucas Rangel teve destaque no Grêmio Barueri e as boas atuações abriram as portas do futebol europeu. Ele passou pela Albânia e pela Áustria antes de chegar no KuPs, da Finlândia. Nesta temporada os números também são ótimos.