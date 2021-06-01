Em evento especial no Brasil, Marc Bartra elogia Atlético e exalta Suárez: 'Grande pessoa e um dos melhores do mundo'

Crédito: LaLiga

Na manhã do último dia 24, LaLiga organizou um evento especial - e online - para marcar o fim de uma das temporadas mais impressionantes dos últimos anos. Em parceria com a PUMA, fornecedora da bola oficial da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank, a iniciativa LaLigaTopExperts foi criada para estreitar o relacionamento da liga com os especialistas de futebol espanhol no Brasil. Para o evento final, a presença do jogador Marc Bartra, do Real Betis, foi uma das principais atrações, além de contar com jornalistas e influenciadores locais.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Em conversa com o apresentador Luciano Amaral, da ESPN/Fox Sports - emissoras oficiais da LaLiga no Brasil -, o espanhol do Real Betis começou falando um pouco sobre essa última temporada:

- Foi muito dura, em todos os sentidos. Tanto particularmente quanto para toda a equipe, foi uma liga muito disputada. Acredito que tenha sido a mais equilibrada deste século. E estou contente da forma que ela terminou, com o objetivo concretizado de estar na Liga Europa da próxima temporada, o quenos deixou muito satisfeito - disse.

Por ter terminado esta edição da LaLiga na sexta colocação, com 61 pontos somados, o clube andaluz garantiu presença no torneio continental da próxima temporada. Na sequência, Bartra elogiou o campeão Atlético de Madrid

- O Atleti fez uma grande temporada, de forma muito competitiva, dando um passo à frente e com uma evolução do estilo de jogo. Foi a equipe mais completa, com e sem a bola, saindo jogando desde atrás. É uma equipe muito completa, muito mais que em anos anteriores. Por essas e outras, que os felicito como os grandes campeões da LaLiga Santander, o Atlético de Madrid - falou o jogador.

Bartra também relembrou a antiga parceria com Luis Suárez, quando defenderam juntos o FC Barcelona.

- Tenho muito apreço por Luis. Nos anos que passei no Barça com ele, dividimos vestiário, passamos muito tempo juntos. Ele é uma grande pessoa. Podemos conquistar muitos títulos no Barcelona, juntos, com grandes partidas, muitos gols - disse uma das grandes 'crias' da base culé, de La Masía, nos últimos anos.

Bartra começou sua carreira no Espanyol e ainda na base mudou-se para oBlaugrana. Lá, atuou de 2010 a 2016 com a equipe profissional, conquistando nada menos que cinco edições da LaLiga Santander, três da Copa do Rei, duas da Liga dos Campeões, duas do Mundial de Clubes e uma da Supercopa da UEFA - sendo nada menos que sete destes títulos ao lado de 'El Pistolero' uruguaio.

- E enfrenta-lo, como adversários, também é especial. Já que ele é um dos melhores jogadores do mundo e tem um ótimo nível. Você precisa estar muito atento em cada jogada, durante os 90 minutos, porque ele sempre está preparado, em todas as jogadas, mirando o gol. É o típico atacante que é bem difícil de se marcar, principalmente nas disputas corpo a corpo, que ele gosta bastante, já que também o conheço bastante. Mas é sempre especial e um prazer poder jogar contra ele - acrescentou.

Ao final, o jogador reforçou sua ótima relação com os brasileiros do Betis, Emerson Royal e Sidnei.

- Sempre me dei muito bem com os brasileiros, pela forma que eles têm de viver a vida, pela cultura, essa felicidade. Também tive a sorte de passar muitos anos com Neymar, e deu para desfrutar bastante não só dentro de campo, mas fora também. Os brasileiros são muito apaixonados, muito carinhosos e receptivos. Me sinto muito inspirado por eles - concluiu.