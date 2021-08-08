Em estreia tranquila no Campeonato Português, Porto vence o Belenenses; Pepê, ex-Grêmio, faz primeiro jogo

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Estreia com o pé direito para os Dragões. Neste domingo, o Porto entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Português e o time do norte lusitano venceu o Belenenses por 2 a 0. Os gols foram marcados por Toni Martínez e Luis Díaz no Estádio do Dragão.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português 2021/22UM NO PRIMEIROJogando em casa, o Porto controlou a partida desde o início e abriu o placar aos 19 minutos. Em boa jogada do lateral-direito João Mário, Sérgio Conceição fez o corta-luz após receber o passe e Toni Martínez acertou chute forte e bonito para vencer o goleiro Luis Philippe, ex-Grêmio, para abrir o placar.

UM NO SEGUNDONa etapa final, o Porto chegou ao segundo gol com o colombiano Luis Díaz. Em mais excelente jogada do lateral João Mário, que foi o melhor em campo, o camisa 7 recebeu cruzamento na medida e só teve o trabalho de colocar a bola no fundo das redes.

ESTREIA DE PEPÊO jogo marcou também a estreia oficial do atacante Pepê, que deixou o Grêmio recentemente. O jogador de 24 anos entrou aos 37 minutos do segundo tempo no lugar de Taremi, mas teve poucas oportunidades de mostrar o bom futebol apresentado no clube gaúcho.

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