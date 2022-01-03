Em estreia na Copinha, Athletico não consegue e fica no empate com Taquarussú

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 já começou. Sendo assim, fazendo a sua estreia na Copinha, o Athletico enfrentou o Taquarussú (TO), na tarde desta segunda-feira, 3. Jogando no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras (SP), o Furacão sofreu com a defesa do time adversário. O jogo terminou no 0 a 0. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRIMEIRA CHEGADA...

O começo do jogo foi totalmente de ataque x defesa. O Athletico-PR chegou com grandes perigos, mas acabava parando na defesa do Taquarussú, que se fechou totalmente. A primeira chegada partiu do Furacão. Aos 2, Iago recebeu e, na cara do gol, girou. No entanto, mandou nas mãos do goleiro.

CHANCES PERDIDAS!

Iago apareceu novamente aos 19. O jogador do Athletico tentou, mas novamente a defesa do time de Tocatins afastou o perigo. Na sequência, foi a vez do Taquarussú assustar. O time apareceu com Gabriel, mas o goleiro do Furacão saiu do gol para fazer a defesa. Aos 21, Iago tentou, mas não conseguiu marcar nada.

QUE DEFESA!

Aos 27, o Furacão teve uma das melhores oportunidades do início do jogo. John Mercado bateu firme, tirando do goleiro Alexander. Na sequência, o goleiro do Taquarussú fez um milagre e evitou novamente o que seria o primeiro gol do Athletico.

MAIS UM MILAGRE DE ALEXANDER!

O goleiro do Taquarussú continuou dando um show e evitando. Aos 29, em um cruzamento de Iago, Marcos bateu firme para a defesa do goleiro do time tocantinense, que espalmou. A bola ainda bateu na trave e morreu para fora do gol. Mais um tento evitado pelo paredão.

PROCURANDO O CONTRA-ATAQUE!

O Taquarussú começou a se jogar mais na partida. Assim, nos contra-ataques, aproveitou para assustar o Furacão. Em uma das chances ainda na primeira etapa, o time de Tocantins apareceu aos 38. Contudo, o goleiro Gabriel Pereira afastou qualquer perigo.

MAIS UMA!

Aos 44, Leonardo Costa tentou abrir o placar, após receber a bola. Contudo, parou mais uma vez no goleiro adversário. Alexander fez mais uma bela defesa aos 43. Com confiança, o paredão do Taquarussú deu uma manchete e mandou a bola para a linha de fundo.

JOGO TRUNCADO...​A volta da partida foi mais calma, com poucas chances sendo criadas pelas equipes. Assim, a primeira oportunidade da segunda etapa aconteceu apenas aos 15. Na jogada, John Mercado criou uma boa chance, ao cabecear. Contudo, o goleiro Alexander defendeu.

QUE CHANCE!

O Athletico-PR voltou a assustar aos 30. Em cobrança de falta, o Furacão apareceu e quase abriu o placar no Herminião. Contudo, foi para fora. Logo depois, Mercado apareceu aos 32, mas optou pela esquerda, mandando longe do gol.

TAQUARUSSÚ ASSUSTANDO!

O time de Tocantins voltou a assustar o Athletico. Aos 40, em cobrança do Taquarussú, Tiago Azevedo quase abriu o placar. No entanto, o goleiro Gabriel acabou ficando com a bola.

QUE RESPOSTA!​O final da partida foi emocionante. Romarinho cobrou com muito perigo para o goleiro Alexander. John Mercado, na sequência, teve grande chance, mas mandou para Emerson. Contudo, ninguém apareceu para finalizar. FICHA TÉCNICAAthletico-PR 0 x 0 Taquarussú​Local: Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras (SP)Data: 03/01/2022 - às 15h15 (de Brasília)Árbitro: Michel de Camargo Assistentes: Vinicius Santana da Silva e João Pedro de Morais​Cartões amarelos: João Vialle (Athletico-PR); Vinicius Tristão (Taquarussú)Cartões vermelhos: -Gols: -

ATHLETICO-PR (Técnico: Pablo Fernandez)

Gabriel Pereira; Murillo, João Vialle, Dourado e Willian Jesus (Romarinho, aos 35'/2ºT); Marcos Vinícius (Vitor do Carmo, aos 0'/2ºT), Carlos Eduardo e Danielzinho; John Mercado, Leo Costa (Renan Viana, aos 19'/2ºT) e Iago (Emersonn, aos 0'/2ºT).

TAQUARUSSÚ ​Alexander David; Gabriel David, Vinicius Tristão, Luan Silva (Gabriel Barbosa, aos 28'/2ºT) e Kauã Vitor; Robson Vinicius, Gabriel Alves (Gustavo Rony, aos 48'/2ºT) e Tiago Almeida; Kauan Silva (Guilherme Lacerda, aos 48'/2ºT), Cris Nascimento (Ellyon, aos 0'/2ºT) e Tainan Guilherme (Tiago Azevedo, aos 28'/2ºT).