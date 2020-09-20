Em estreia de Pirlo, Juventus inicia o Italiano com vitória sobre Sampdoria

A Juventus estreou com vitória no Campeonato Italiano, na partida que marcou o início da caminhada de Andrea Pirlo como comandante da equipe. Atual campeã, a Velha Senhora teve grande atuação e derrotou a Samdoria por 3 a 0, neste domingo, em Turim, com gols de Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. A duelo contou com o retorno de uma parte do público no Allianz Stadium.

Com três homens no sistema defensivo e Cristiano Ronaldo na ponta, a Juventus iniciou a partida impondo pressão sobre a Samp, com boas participações do português e do brasileiro Danilo. O zagueiro chegou a acertar o travessão em chute de fora da área, logo aos cinco minutos de jogo.

E o show só começava. O atacante português, que forçou o goleiro Audero a fazer boa defesa em seguida, pegou uma sobra na entrada da área aos 15, foi desarmado e viu a bola sobrar para o meia Kulusevski, de 20 anos, abrir o placar.

A Juventus explorava as jogadas pelos lados, enquanto a Sampdoria se recolhia na defesa. Aos 23, Cristiano deu sequência ao contra-ataque criado pelos donos da casa e soltou uma bomba com o pé esquerdo, direto no travessão.

O Sampdoria insistia em cruzamentos e pouco produzia. Foi assim no restante da primeira etapa e na volta do intervalo. Cristiano e De Sciglio perderam boas oportunidades, mas o segundo gol aconteceu aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Bereszynski pegou a sobra e furou ao tentar o corte. McKennie tentou o chute e acabou travado, e Bonuccique mandou para as redes e ampliou.

A Sampdoria esboçou uma reação após o golpe e quase diminuiu em duas oportunidades, a melhor delas com Quagliarella. A bola não entrou por detalhe. Os lances acordaram a Juventus e, em especial, Cristiano Ronaldo, que não desperdiçou a chance de anotar o terceiro dos mandantes, aos 43 minutos. Ele entrou em velocidade na área e tocou de primeira, na saída de Audero.