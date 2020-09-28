Em estádio sem público, torcida lança sinalizador e juiz interrompe o jogo

Galatasaray e Fenerbahçe, um dos clássicos de maior rivalidade do futebol mundial , foi realizado neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Tuco. O jogo que não saiu do 0 a 0 não teve público, mas contou com a presença de centenas de torcedores do Galatasaray, o mandante, do lado de fora do estádio. E foi uma ação de torcedores que paralisou o jogo por alguns minutos. Durante o decorrer do primeiro tempo, alguns membros de facções do clube lancaram sinalizadores que atravessaram o estádio e um deles caiu dentro de campo. O brasileiro Marcão, inclusive, foi quem ajudou a retirar o artefato que fez o jogo ficar parado por alguns minutos.