Em estádio sem público, torcida lança sinalizador e juiz interrompe o jogo

Galatasaray e Fenerbahçe, um dos clássicos de maior rivalidade do futebol mundial , foi realizado neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Tuco. O jogo que não saiu do 0 a 0 não teve público, mas contou com a presença de centenas de torcedores do Galatasaray, o mandante, do lado de fora do estádio. E foi uma ação de torcedores que paralisou o jogo por alguns minutos. Durante o decorrer do primeiro tempo, alguns membros de facções do clube lancaram sinalizadores que atravessaram o estádio e um deles caiu dentro de campo. O brasileiro Marcão, inclusive, foi quem ajudou a retirar o artefato que fez o jogo ficar parado por alguns minutos.
A partida foi movimentada, com os times criando boas chances e o Galatasaray um pouco mais perigoso, tendo marcado um gol que bem anulado, por impedimento. Com o resultado, o Galatasaray caiu para o terceiro lugar, com sete pontos, o mesmo de Fatih Karagumruk e Alanyaspor, mas pior saldo. O Fener é o sétimo, com cinco pontos.