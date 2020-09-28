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futebol

Em estádio sem público, torcida lança sinalizador e juiz interrompe o jogo

Fato ocorreu neste domingo no superclássico turco entre Galatasaray e Fenerbahçe, em Istambul . Zagueiro brazuca ajudou a retirar o artefato...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 22:10
Crédito: Fatih Terim, treinador do Galatasaray, não conseguiu fazer o seu time vencer a marcação do Fener (Reprodução
Galatasaray e Fenerbahçe, um dos clássicos de maior rivalidade do futebol mundial , foi realizado neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Tuco. O jogo que não saiu do 0 a 0 não teve público, mas contou com a presença de centenas de torcedores do Galatasaray, o mandante, do lado de fora do estádio. E foi uma ação de torcedores que paralisou o jogo por alguns minutos. Durante o decorrer do primeiro tempo, alguns membros de facções do clube lancaram sinalizadores que atravessaram o estádio e um deles caiu dentro de campo. O brasileiro Marcão, inclusive, foi quem ajudou a retirar o artefato que fez o jogo ficar parado por alguns minutos.
A partida foi movimentada, com os times criando boas chances e o Galatasaray um pouco mais perigoso, tendo marcado um gol que bem anulado, por impedimento. Com o resultado, o Galatasaray caiu para o terceiro lugar, com sete pontos, o mesmo de Fatih Karagumruk e Alanyaspor, mas pior saldo. O Fener é o sétimo, com cinco pontos.

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