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Em entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual'

De acordo com o meio-campista, em fala concedida à revista alemã 'CQ', no futebol são utilizadas palavras preconceituosas que poderiam insultar ou menosprezar esses atletas...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 18:17

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:17

Crédito: Toni Kroos declarou queé complicado esperar uma mudança radical da modalidade(Christof Stache / AFP
Em entrevista à revista alemã 'CQ', o meio-campista Toni Kroos, do Real Madrid, afirmou que não sabe se aconselharia um jogador em atividade a se declarar homossexual, pois o atleta poderia sofrer preconceito no ambiente do futebol. Apesar de defender a liberdade, ele reiterou que durante as partidas são utilizadas palavras que poderiam insultar ou menosprezar uma pessoa assumidamente homossexual.
- Meu senso comum diz que todo mundo deveria viver em plena liberdade, sem qualquer dúvida. Mas não sei se aconselharia um jogador em atividade a se declarar homossexual. No campo, se utiliza certas palavras, levando em conta as emoções que se vive ali, e nas arquibancadas, que eu não poderia assegurar que ele não se sentisse insultado ou menosprezado - afirmou o atleta do Real Madrid
Além disso, Kross comentou que o ambiente do futebol não deveria ser dessa forma, mas que é complicado esperar uma mudança radical da modalidade no momento. Na entrevistas, ele também ressaltou que pretende encerrar carreira no Real Madrid e que não se vê como treinador no futuro.
- Não deveria ser o caso. Tenho certeza que o jogador que decidisse dar este passo contaria com o apoio de muitos lados. Mas duvido que seja o caso no campo ou da torcida rival. Cada jogador tem que decidir por si mesmo, se considera uma vantagem ou desvantagem. Mas ainda acredito que, nos dias de hoje, só teria desvantagens - completou.E MAIS:TNT exibe shows de Messi e CR7 na Liga dos CampeõesEm áudio vazado, Neymar critica postura do namorado da mãeRodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do ValenciaAmazon irá transmitir gratuitamente quatro partidas da Premier League desta temporadaConfira os momentos mais inusitados de Lukas Podolski nas redes sociais E MAIS:

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