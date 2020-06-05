Em entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual'

Crédito: Toni Kroos declarou queé complicado esperar uma mudança radical da modalidade(Christof Stache / AFP

Em entrevista à revista alemã 'CQ', o meio-campista Toni Kroos, do Real Madrid, afirmou que não sabe se aconselharia um jogador em atividade a se declarar homossexual, pois o atleta poderia sofrer preconceito no ambiente do futebol. Apesar de defender a liberdade, ele reiterou que durante as partidas são utilizadas palavras que poderiam insultar ou menosprezar uma pessoa assumidamente homossexual.

- Meu senso comum diz que todo mundo deveria viver em plena liberdade, sem qualquer dúvida. Mas não sei se aconselharia um jogador em atividade a se declarar homossexual. No campo, se utiliza certas palavras, levando em conta as emoções que se vive ali, e nas arquibancadas, que eu não poderia assegurar que ele não se sentisse insultado ou menosprezado - afirmou o atleta do Real Madrid

Além disso, Kross comentou que o ambiente do futebol não deveria ser dessa forma, mas que é complicado esperar uma mudança radical da modalidade no momento. Na entrevistas, ele também ressaltou que pretende encerrar carreira no Real Madrid e que não se vê como treinador no futuro.