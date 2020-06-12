Em entrevista, Saul Ñíguez afirma: 'Não tenho notícias de nenhum clube, estou focado no Atlético de Madrid'

Crédito: Apesar de ter seu nome ventilado no Manchester United,Saul Ñíguez garante que permanece no Atlético de Madrid (Federico Gambarini / dpa / AFP

Nesta sexta, o jogador Saul Ñíguez foi entrevistado pela rádio ''Marca', comentou sobre o retorno do futebol espanhol após 92 dias de paralisação e ressaltou não ter recebido qualquer proposta durante a quarentena. Cabe salientar que o nome do atleta tem sido ventilado constantemente no Manchester United.

- Vejo coisas no Instagram ou em um jornal que você publica, mas não tenho notícias de nenhum clube . Estou focado em terminar esses dias atingindo a meta e depois empolgado com os Campeões. Tenho um contrato de longo prazo, que Eu assinei porque queria ficar aqui. Não tenho problema em ficar aqui porque minha família está aqui, esta é minha casa ... As pessoas dizem para sair e dizer não, mas se você diz não e então algo acontece, você está errado - comentou Saúl.

Na sexta colocação do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid luta para alcançar a zona de classificação para a próxima Champions League. Restam onze rodadas e o clube segue apenas a um ponto atrás do Getafe, quarto colocado, e que ficaria com a última vaga para a maior competição de clubes do continente se o campeonato fosse finalizado.

Na próxima rodada, os colchoneros visitam o Athletic Bilbao, no San Mamés, domingo, às 8h (horário de Brasília). Além disso, o clube eliminou o atual campeão Liverpool na Champions 2019/20 e segue aguardando as definições da UEFA sobre o futuro e o seu adversário nas quartas de finais da competição.

- Nós realmente queremos e estamos empolgados em voltar aos campos e competir novamente, porque os jogos de treinamento não têm nada a ver com os oficiais em que você joga os três pontos e nosso objetivo neste ano é estar entre os quatro primeiro e entrar na Liga dos Campeões, jogamos nesses 11 jogos - apontou, e em seguida acrescentou.