Em entrevista, Pochettino diz ter sido vítima do próprio sucesso no Tottenham

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, falou ao Marca, da Espanha, sobre a sua chegada ao time francês e os desafios propostos pelo seu novo clube. O novo comandante de Neymar e cia. também falou sobre o seu último trabalho, quando levou o Tottenham até a final da Champions League.
- O futebol é o hoje e o agora, os resultados tem de ser imediatos. É difícil trabalhar em projetos de médio e longo prazo. O projeto do PSG passa por ganhar a Champions e aqui só temos um ano de contrato. No Tottenham tínhamos contratos de cinco anos, mas isso não significa que vamos estar mais ou menos tempo no clube. As vezes podemos ser vítima do próprio sucesso, como aconteceu no Tottenham por termos superado todas as expectativas - disse Mauricio Pochettino.
Pochettino ainda falou sobre eventuais propostas de Barcelona e Real Madrid.
Falou-se muito disso, mas não foi o que aconteceu. É claro que houve algumas aproximações, mas a proposta concreta e o carinho vieram do PSG. Estou no projeto ideal - concluiu o comandante do Paris.
Líder do Campeonato Francês com 45 pontos somados em 21 partidas, o Paris Saint-Germain enfrenta o Lorient neste domingo, em partida válida pela 22ª rodada do torneio. A bola rola às 11h (de Brasília), e a equipe treinada por Mauricio Pochettino planeja segurar a ponta da tabela.