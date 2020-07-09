Em entrevista, Pep Guardiola fala sobre suas inspirações no futebol

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Na quarta, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, conversou com exclusividade com a correspondente Natalie Gedra, da ESPN Brasil, sobre suas inspirações no futebol, desde a época em que era jogador. Ele também falou sobre a perda do título do Campeonato Inglês para o Liverpool, que fez uma campanha impressionante.

Durante a entrevista, o espanhol revelou que aprendeu muito ao observar a equipe do Sheffield United, recém-promovida na Premier League, e que está na na sétima posição com 51 pontos, brigando por um vaga em competições europeias.

Para ele, há muitas inspirações em sua carreira e existe a possibilidade de aprender com cada equipe. Além disso, ele destacou que atualmente é um treinador melhor graças as experiências que teve na Espanha, na Alemanha e agora na Inglaterra.

- Na minha carreira, há muitos (times que influenciaram ou impressionaram). Por exemplo, aqui não conhecia o Sheffield, e fazem uma coisa que não tinha visto nunca, e aprendi algo que eu gosto muito do que fazem - disse o treinador, que completou.

- Depois de sair do Barcelona,de viajar e conhecer como jogam na Alemanha, como jogam aqui (Inglaterra), é o que faz melhor um treinador. Acredito, e que aconteça o melhor - apontou.

Por fim, o treinador, que foi bicampeão da Premier League, e nesta temporada perdeu o título para o Liverpool com muitas rodadas de antecedência, ressaltou que mesmo nas derrotas sempre há algo positivo para se tirar e aprender, evoluir.

- Quando perde, nem sempre é um desastre, porque pode encontrar coisas positivas. O que aprendi foi que o Liverpool foi campeão por ter sido muito melhor. Se estão 23 pontos à frente é porque foram muito melhores. E que não se pode vencer sempre nos esportes - destacou, e completou.