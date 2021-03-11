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Em entrevista, Ibrahimovic fala sobre quem é o ídolo do seu filho: 'Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo'

Veterano atacante sueco afirmou que seu filho tem Gennaro Gattuso como grande ídolo...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 17:34
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Os jovens que acompanham futebol nos dias de hoje normalmente veem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar como grandes ídolos e referências, certo? Não para Ibrahimovic Jr. O filho do atacante sueco tem um ídolo, digamos, curioso.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ITALIANOEm entrevista ao programa 'Che tempo fa', de uma emissora de TV italiana RAI, Zlatan Ibrahimovic admitiu que seu filho tem um carinho especial e uma admiração pelo ex-volante do Milan e atual técnico do Napoli.
- Eu o chamei ontem para que enviasse uma mensagem de feliz aniversário ao meu filho. Gattuso é o seu jogador favorito, ele gosta muito por sua determinação e mentalidade. Nem Messi e nem Cristiano são seus ídolos, mas sim Gattuso - disse o atacante.
Hoje treinador, Gennaro Gattuso foi jogador do Milan de 1999 até 2012 e dividu vestiário com Ibrahimovic durante as temporadas 2010/2011 e 2011/2012, quando o sueco teve sua primeira passagem com a camisa Rossonera.

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