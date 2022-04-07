Em entrevista, Guardiola já descartou assumir lugar de Tite na Seleção Brasileira: 'Debate encerrado'

A grande notícia do dia no mundo do futebol ficou por conta de dois dos maiores nomes do esporte: Seleção Brasileira e Pep Guardiola. Segundo informações do jornal espanhol 'MARCA', a CBF quer o treinador do Manchester City para assumir o posto de Tite após a Copa do Mundo do Qatar.É fato público que Tite não será mais o comandante da Seleção Brasileira após o Mundial, por conta disso, o presidente da CBF, Ednaldo Pereira, já está trabalhando em busca de treinador para o novo ciclo e o nome de Guardiola seria o 'nome dos sonhos' do mandatário da maior entidade do futebol brasileiro.

Contudo, em entrevista recente ao repórter Fred Caldeira, da 'TNT Sports', Pep Guardiola desconversou sobre um possível interesse em assumir a Seleção Brasileira e afirmou que 'o Brasil tem grandes treinadores'.

- O Brasil tem muitos bons treinadores que devem treinar a seleção. Debate encerrado - disse Pep após a classificação do Manchester City sobre o Sporting, na Champions League.

Apesar da negativa, não é de hoje que Guardiola 'flerta' com a Seleção Brasileira. Antes da Copa do Mundo de 2014, Pep queria treinar o Brasil, segundo Daniel Alves, seu ex-comandado, em entrevista à ESPN Brasil.

- Eu pago por ser linguarudo, mas não conto mentira. Antes da Copa, o Pep queria treinar a seleção brasileira e não quiseram. O Pep falou que queria fazer a gente campeão do mundo e tinha toda a estratégia e não quiseram. Falaram que não sabiam se o Brasil iria aceitar. Se não aceitamos o melhor do mundo, que pode nos fazer melhores, você não se preocupa com a Seleção Brasileira - disse o lateral do Barcelona na época.