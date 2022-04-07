Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em entrevista, Guardiola já descartou assumir lugar de Tite na Seleção Brasileira: 'Debate encerrado'
futebol

Em entrevista, Guardiola já descartou assumir lugar de Tite na Seleção Brasileira: 'Debate encerrado'

Atualmente no Manchester City, treinador já foi sondado para assumir o time brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 13:45

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 13:45

A grande notícia do dia no mundo do futebol ficou por conta de dois dos maiores nomes do esporte: Seleção Brasileira e Pep Guardiola. Segundo informações do jornal espanhol 'MARCA', a CBF quer o treinador do Manchester City para assumir o posto de Tite após a Copa do Mundo do Qatar.É fato público que Tite não será mais o comandante da Seleção Brasileira após o Mundial, por conta disso, o presidente da CBF, Ednaldo Pereira, já está trabalhando em busca de treinador para o novo ciclo e o nome de Guardiola seria o 'nome dos sonhos' do mandatário da maior entidade do futebol brasileiro.
Contudo, em entrevista recente ao repórter Fred Caldeira, da 'TNT Sports', Pep Guardiola desconversou sobre um possível interesse em assumir a Seleção Brasileira e afirmou que 'o Brasil tem grandes treinadores'.
- O Brasil tem muitos bons treinadores que devem treinar a seleção. Debate encerrado - disse Pep após a classificação do Manchester City sobre o Sporting, na Champions League.
Apesar da negativa, não é de hoje que Guardiola 'flerta' com a Seleção Brasileira. Antes da Copa do Mundo de 2014, Pep queria treinar o Brasil, segundo Daniel Alves, seu ex-comandado, em entrevista à ESPN Brasil.
- Eu pago por ser linguarudo, mas não conto mentira. Antes da Copa, o Pep queria treinar a seleção brasileira e não quiseram. O Pep falou que queria fazer a gente campeão do mundo e tinha toda a estratégia e não quiseram. Falaram que não sabiam se o Brasil iria aceitar. Se não aceitamos o melhor do mundo, que pode nos fazer melhores, você não se preocupa com a Seleção Brasileira - disse o lateral do Barcelona na época.
Crédito: GuardiolaétreinadordoManchesterCity(Foto:OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados