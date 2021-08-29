Em entrevista, dirigente do Fortaleza afirma que reforços podem chegar nos próximos dias

O programa “As Frias do Sérgio, da rádio “O Povo CBN”, recebeu, neste sábado, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, revelou que o clube pode anunciar nos próximos dias reforços para reta final da temporada (está disputando o Brasileirão e permanece vivo na Copa do Brasil) oriundos do mercado nacional e que o Leão do Pici chegou a acertar a vinda de um zagueiro que atua no exterior. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Sobre contratações, nós estamos abertos. Até 9 setembro (10, na verdade) precisa inscrever os 50 jogadores e até o dia 24 pode substituir oito dos 50, para terminar o Brasileiro. Estamos trabalhando alguns nomes do mercado nacional e nisso o CIFEC tem nos ajudado muito, tem surgido algumas oportunidades aí. Até a próxima semana podemos ter a novidade de algum jogador chegando para o Fortaleza”, afirmou o dirigente.