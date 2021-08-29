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Em entrevista, dirigente do Fortaleza afirma que reforços podem chegar nos próximos dias

Sérgio Papellin ainda afirmou que o Fortaleza está encaminhando acerto com zagueiro do futebol do exterior, mas que talvez só venha na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 20:09

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:09

Crédito: Reprodução: TV Leão/YouTube
O programa “As Frias do Sérgio, da rádio “O Povo CBN”, recebeu, neste sábado, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, revelou que o clube pode anunciar nos próximos dias reforços para reta final da temporada (está disputando o Brasileirão e permanece vivo na Copa do Brasil) oriundos do mercado nacional e que o Leão do Pici chegou a acertar a vinda de um zagueiro que atua no exterior. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Sobre contratações, nós estamos abertos. Até 9 setembro (10, na verdade) precisa inscrever os 50 jogadores e até o dia 24 pode substituir oito dos 50, para terminar o Brasileiro. Estamos trabalhando alguns nomes do mercado nacional e nisso o CIFEC tem nos ajudado muito, tem surgido algumas oportunidades aí. Até a próxima semana podemos ter a novidade de algum jogador chegando para o Fortaleza”, afirmou o dirigente.
Sérgio ainda comentou sobre o acerto com o zagueiro do futebol do exterior. Ele afirmou que o tudo estava certo entre o Fortaleza e o jogador, porém o atual clube do atleta não quer liberá-lo nesta janela de transferência: “Estamos praticamente já fechado com um zagueiro que viria do exterior, mas o clube (em que o atleta está) relutou (em liberar), ele tem contrato até o final do ano lá, o clube não quis abrir mão dentro da janela, então, praticamente ‘morreu’; prazo termina agora no final do mês, jogador vindo do exterior praticamente tá fora de cogitação no Fortaleza”, finalizou.

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