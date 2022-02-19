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Em entrevista, Denis Abrahão comenta sobre como lidou com casamento de Douglas Costa

Vice-Presidente do Grêmio falou sobre o tema em entrevista ao programa 'Bola da Vez'...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:29
Na noite deste sábado (19), a "ESPN" veiculará a entrevista feita pelo programa "Bola da Vez" com o Vice-Presidente do Grêmio, Denis Abrahão, onde um dos assuntos abordados foi o caso envolvendo o casamento de Douglas Costa.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramSegundo Denis, além de ter conversado por telefone diretamente com o atleta que assinou recentemente com o Los Angeles Galaxy, o vice-presidente do tricolor também ficou por um longo tempo em contato com o empresário de Douglas Costa para que o atleta fosse dissuadido da ideia.
- Ele me ligou e dizendo que estava me comunicando que iria casar amanhã. "Como é que é? Não… Vai casar amanhã, Douglas? Mas nós temos quinta-feira o jogo da vida. Tu tá se expondo de uma maneira… Tu não pode fazer isso. Vai ser execrado publicamente e eu vou também. Se eu permitir que aconteça um negócio desse, eu estou sendo mau dirigente, e tu está dando um mau jogador, descompromissado. Nós vamos decidir a vida do clube na quinta-feira contra o Atlético-MG e você quer casar na terça!". "Não, mas eu vou de jatinho e volto…". "Não! Isso não vai acontecer! Eu estou te preservando. A você e a mim. Eu não vou te autorizar. Agora, tua cabeça é tua sentença, meu filho". "Ah, eu vou pedir para o meu empresário te ligar". "Tá bem, querido”.
- Aí o empresário me ligou, ficamos até duas horas da manhã. Aliás, Junior, um cidadão, o empresário do Douglas. Atendeu prontamente, começamos a conversar e dialogar. E eu mostrando para ele os pontos fortes, os pontos fracos. Nós íamos ficar debilitados, o Douglas iria arrumar um problema muito grave em Porto Alegre com essa decisão dele. "Eu não vou autorizar e vou dizer publicamente que não vou autorizar por que eu não posso autorizar um negócio desse". E aí ele convenceu o Douglas de não casar. Foi isso que aconteceu. Essa é a verdade do casamento do Douglas.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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