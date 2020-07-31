Em entrevista, CEO do Bayern de Munique revela estar otimista com a renovação de David Alaba

Crédito: John MacDougall / AFP

Em uma entrevista à rede Sky, Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, revelou estar otimista com a possível renovação do lateral David Alaba. De acordo com o alemão, o clube pretende renovar com austríaco, que tem 12 anos na equipe e deseja que o jogador encerre sua carreira com a camisa do time bávaro. Vale lembrar que ele tem contrato até junho de 2021 e é desejado por grandes clubes do Velho Continente.

- Estou otimista de que encontraremos uma solução para que David Alaba termine sua carreira aqui. Eu sempre disse que, para mim, David é na verdade algo como o Franz Beckenbauer preto. Ele é o primeiro jogador a jogar neste nível como Franz naquela época...Ele também teve um grande desenvolvimento da personalidade e tem a chance de assumir um papel especial novamente devido à sua cor de pele. Acho que David sabe o que tem no Bayern e sabemos o que temos no David.- comentou

Nas últimas semanas, foi noticiado na imprensa britânica que as negociações entre ambas as partes apresentava problemas e estava longe de um acordo. Diante disso, vários clubes seguem interessados em contar com o atleta, como Manchester City, Chelsea, Barcelona e Paris Saint-Germain.

- Antes de tudo, tenho a dizer sobre David que ele teve uma ótima temporada. Nasceu por necessidade que ele teve que jogar na defesa central porque sofremos várias lesões. E então Hansi o colocou nessa posição. Ele fez isso com consciência.. Ele fez isso. Isso foi visto especialmente nestes tempos de Corona. Mesmo com seu estilo de jogo, ele é um jogador muito importante para nós, não precisamos conversar sobre isso. Que ele termine sua carreira aqui - completou.

Desde que chegou ao Bayern há 12 anos, vindo da Áustria, em Viena, Alaba, que estreou com 17 anos, sob o comando de Louis Van Gaal, ganhou destaque no time bávaro.