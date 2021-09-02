Em entrevista ao L!, Levy fala sobre oportunidade recebida por Crespo e seu momento no sub-20 do São Paulo

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Convocado para treinar com o elenco profissional, o goleiro Levy, do time sub-20 do São Paulo vive bom momento no clube. Recentemente adquirido pelo clube, o jovem parece ganhar cada vez mais espaço no Tricolor. O goleiro falou, ao LANCE!, sobre seu início de trajetória no clube paulista.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Presente nos treinos do time profissional nesta quarta-feira (1), Levy falou sobre a experiência e o quanto isso é importante para seu crescimento e para atingir seus objetivos na temporada.

- Bom treinar com o profissional é fantástico, sem dúvidas, e muito motivador, pois é onde queremos chegar e também nos dá a consciência de que o caminho para chegar aqui é por um bom desempenho na base, isso faz com que cada vez mais a gente procure evoluir para buscarmos nosso objetivo, que é o topo do Brasil na base - comentou o goleiro.

O atleta revelou, ainda, que o contato com os preparadores de goleiros da equipe profissional é constante.

- Desde a primeira vez que vim aqui sempre fui muito bem recebido por eles (preparadores de goleiros do time profissional). A humildade e o mesmo pensamento implantado cada vez mais na base, faz com que seja mais prazerosa essa integração - afirmou Levy.

Nesta temporada, o São Paulo contratou o ídolo Zetti, ex-goleiro histórico do time, para atuar com a base, sendo responsável pelo processo de integração dos goleiros das categorias de base com o time profissional.

Para Levy, o contato com o histórico goleiro do Tricolor é muito positivo e sua experiência agrega aos atletas da base. O jovem atleta comentou rapidamente sobre os ensinamentos de Zetti.

- O Zetti é um cara fantástico, com conhecimento e uma bagagem enorme, e não só experiência, ele também compartilha isso conosco na hora de nos lapidar, dando sempre um reparo final para buscarmos a perfeição. Ele nos prepara dizendo como se ele fosse ensinar a si mesmo quando pequeno - explicou Levy.

Chegando ao São Paulo recentemente, Levy parece ter conquistado seu espaço. Entretanto, não há titularidade garantida na equipe sub-20. O treinador Alex de Souza tem promovido o rodízio entre os goleiros da equipe, estimulando a concorrência e competição sadia pela vaga. Para Levy, a concorrência é positiva, pois dá a oportunidade para os goleiros apresentarem sua qualidade. O atleta afirmou, também, que a relação entre os concorrentes pela vaga é boa e a disputa é sadia.