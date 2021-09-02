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Em entrevista ao L!, Levy fala sobre oportunidade recebida por Crespo e seu momento no sub-20 do São Paulo

Goleiro da base do Tricolor foi convocado, nesta quarta-feira (1), para participar do treino da equipe profissional. Atleta falou, ao LANCE!,  sobre trabalho realizado no clube...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 09:00

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:00

Crédito: Divulgação
Convocado para treinar com o elenco profissional, o goleiro Levy, do time sub-20 do São Paulo vive bom momento no clube. Recentemente adquirido pelo clube, o jovem parece ganhar cada vez mais espaço no Tricolor. O goleiro falou, ao LANCE!, sobre seu início de trajetória no clube paulista.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Presente nos treinos do time profissional nesta quarta-feira (1), Levy falou sobre a experiência e o quanto isso é importante para seu crescimento e para atingir seus objetivos na temporada.
- Bom treinar com o profissional é fantástico, sem dúvidas, e muito motivador, pois é onde queremos chegar e também nos dá a consciência de que o caminho para chegar aqui é por um bom desempenho na base, isso faz com que cada vez mais a gente procure evoluir para buscarmos nosso objetivo, que é o topo do Brasil na base - comentou o goleiro.
O atleta revelou, ainda, que o contato com os preparadores de goleiros da equipe profissional é constante.
- Desde a primeira vez que vim aqui sempre fui muito bem recebido por eles (preparadores de goleiros do time profissional). A humildade e o mesmo pensamento implantado cada vez mais na base, faz com que seja mais prazerosa essa integração - afirmou Levy.
Nesta temporada, o São Paulo contratou o ídolo Zetti, ex-goleiro histórico do time, para atuar com a base, sendo responsável pelo processo de integração dos goleiros das categorias de base com o time profissional.
Para Levy, o contato com o histórico goleiro do Tricolor é muito positivo e sua experiência agrega aos atletas da base. O jovem atleta comentou rapidamente sobre os ensinamentos de Zetti.
- O Zetti é um cara fantástico, com conhecimento e uma bagagem enorme, e não só experiência, ele também compartilha isso conosco na hora de nos lapidar, dando sempre um reparo final para buscarmos a perfeição. Ele nos prepara dizendo como se ele fosse ensinar a si mesmo quando pequeno - explicou Levy.
Chegando ao São Paulo recentemente, Levy parece ter conquistado seu espaço. Entretanto, não há titularidade garantida na equipe sub-20. O treinador Alex de Souza tem promovido o rodízio entre os goleiros da equipe, estimulando a concorrência e competição sadia pela vaga. Para Levy, a concorrência é positiva, pois dá a oportunidade para os goleiros apresentarem sua qualidade. O atleta afirmou, também, que a relação entre os concorrentes pela vaga é boa e a disputa é sadia.
- Sem dúvida esse rodízio tem ajudado muito, principalmente porque goleiro é uma posição que dificilmente surge oportunidade e isso tem criado muito ânimo em cada um de nós, sendo também que nossa boa relação entre os goleiros não tem interferido negativamente nesse processo. Além do mais, mostramos o bom preparo que estamos tendo e tudo isso passa mais confiança ao grupo também - concluiu o goleiro.

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