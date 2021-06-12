Em enquete do L!, torcida escolhe Eder como titular do São Paulo na disputa com Pablo

Crédito: Eder foi o preferido da torcida do São Paulo para entrar no ataque do São Paulo (Erico Leonan / saopaulofc

O ataque do São Paulo vem em grande fase na temporada, com 58 gols marcados em 26 partidas, uma média de 2,23 gols por partida. E dois jogadores vem sendo importantes para a temporada artilheira: Pablo e Eder.

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Porém, para a torcida do São Paulo, o parceiro de Luciano no ataque tem que ser Eder, que ganhou o duelo com Pablo na enquete do L!, com 79% de aprovação, contra 21% do seu companheiro de equipe.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO A dupla disputa uma vaga no ataque para fazer dupla com Luciano, titular absoluto da equipe de Hernán Crespo. O primeiro foi autor de nove gols na temporada, sendo o artilheiro do time. Destes, cinco gols foram marcados no Paulistão, um na Libertadores e três na Copa do Brasil. O atacante entrou em campo 17 vezes, tendo uma média de 0,53 gol por jogo.

Quanto ao Eder, é necessário, primeiramente, inseri-lo em seu devido contexto. O atleta de 34 anos chegou com seu ritmo de jogo prejudicado após mais de três meses sem jogar e se lesionou pouco depois de sua estreia, o que o deixou de fora da equipe por um bom tempo. Entretanto, o jogador conseguiu receber boas oportunidades, entrando em campo 11 vezes na temporada, das quais foi titular em somente três. Nessas oportunidades, o atacante balançou as redes 4 vezes, obtendo uma média de 0,36 gol por jogo.