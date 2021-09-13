Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em enquete do L!, torcida do São Paulo escolhe Rigoni como novo camisa dez da equipe
futebol

Em enquete do L!, torcida do São Paulo escolhe Rigoni como novo camisa dez da equipe

Argentino levou a preferência da torcida em disputa com Calleri, Gabriel Sara e Igor Gomes. Com a saída de Daniel Alves, número histórico está vago no clube do Morumbi...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 13:30
Crédito: Divulgação/São Paulo
Com a saída de Daniel Alves, a camisa dez do São Paulo ficou vaga. Sendo assim, o LANCE! realizou uma enquete perguntando para a torcida são-paulina quais jogadores devem utilizar o número, tão simbólico no futebol. Quatro jogadores se 'candidatam' a ter o número no atual elenco do São Paulo: os atacantes Rigoni e Calleri, esse recém-contratado, e os meias Gabriel Sara e Igor Gomes. Com 75% dos votos, Rigoni deveria utilizar a camisa dez. Ele ficou na frente de Calleri (12%), Gabriel Sara (10%) e Igor Gomes (3%). Atualmente, o argentino veste a camisa 77.
Vale lembrar que Rigoni vem sendo um dos principais jogadores do Tricolor na temporada. Em 22 jogos disputados sob o comando de Crespo, 16 deles como titular, o argentino de 28 anos já acumula participação direta em 14 gols, com nove tentos e cinco assistências.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Ele é o artilheiro do time na Copa do Brasil, com cinco gols marcados, além de dois pelo Brasileiro e dois na Libertadores. Na derrota para o Fluminense por 2 a 1, no último domingo, ele entrou aos 33 minutos da segunda etapa e foi bastante participativo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados