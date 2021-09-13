Em enquete do L!, torcida do São Paulo escolhe Rigoni como novo camisa dez da equipe

Crédito: Divulgação/São Paulo

Com a saída de Daniel Alves, a camisa dez do São Paulo ficou vaga. Sendo assim, o LANCE! realizou uma enquete perguntando para a torcida são-paulina quais jogadores devem utilizar o número, tão simbólico no futebol. Quatro jogadores se 'candidatam' a ter o número no atual elenco do São Paulo: os atacantes Rigoni e Calleri, esse recém-contratado, e os meias Gabriel Sara e Igor Gomes. Com 75% dos votos, Rigoni deveria utilizar a camisa dez. Ele ficou na frente de Calleri (12%), Gabriel Sara (10%) e Igor Gomes (3%). Atualmente, o argentino veste a camisa 77.

Vale lembrar que Rigoni vem sendo um dos principais jogadores do Tricolor na temporada. Em 22 jogos disputados sob o comando de Crespo, 16 deles como titular, o argentino de 28 anos já acumula participação direta em 14 gols, com nove tentos e cinco assistências.