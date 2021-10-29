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Em enquete do L!, torcida do São Paulo escolhe manter Galeano no elenco mesmo após a lesão

Em decisão, 58% apoiam uma possível permanência do paraguaio, enquanto 42% discordam. Jogador passou por cirurgia no tornozelo e empréstimo termina no fim do ano
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Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 15:36
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
Com a lesão e cirurgia no tornozelo de Galeano, o São Paulo se vê em uma 'encruzilhada'. Com contrato de empréstimo até o final da temporada, o Tricolor terá que decidir se compra ou prorroga o período de empréstimo do atleta. Para a torcida, a permanência é o melhor caminho. Em enquete do LANCE!, 58% dos participantes votaram que ficariam com o jogador, ou prorrogando o empréstimo ou até mesmo comprando. Enquanto isso, 42% não teriam ele nos planos para as próximas temporadas.
Se o São Paulo quiser continuar com o atleta, precisará pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões, no cotação atual). Agora, a diretoria do São Paulo estuda a situação para saber se tentará prorrogar o empréstimo, compra o atleta ou decide não continuar com o paraguaio.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Como de praxe, o São Paulo não divulgou um prazo para o retorno do jogador. No entanto, como o atacante precisou passar por cirurgia, a volta pode ser mais complicada.
Nessa temporada, o jogador de 21 anos tem 24 jogos, com um gol marcado e três assistências. Sob o comando de Crespo, chegou a ser utilizado na ala direita em algumas partidas.

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